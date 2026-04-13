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▲小賈斯汀在台上開YouTube重現16歲時頭撞玻璃的迷因，還親切附上解說。（圖／YouTube@Coachella）

美國音樂盛事《科切拉音樂節（Coachella）》已在台灣時間11日於加州沙漠登場，其中流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）在昨（12）日擔任領銜藝人（Headliner）壓軸登上主舞台，不只帶來多首經典歌曲，還直接在台上用電腦開YouTube，搞笑重現自己16歲超糗撞玻璃門的迷因畫面，親當旁白解說，讓粉絲全笑瘋直呼：「以為在家直播。」小賈斯汀在昨日登上科切拉主舞台，除了獻唱外，竟還直接用電腦播YouTube。其中，他還播放自己在16歲時，頭撞玻璃門的迷因畫面，親自解說：「我在經過玻璃門，喔沒錯，又撞到了。」接著小賈斯汀又親切重播撞到瞬間：「再一次，我當時沒看到那裡有玻璃門。」除此之外，小賈斯汀還回味自己舞台上跌倒畫面，直呼：「我不敢相信」，以及嗆狗仔畫面，並完美重現當時霸氣台詞，讓台下尖叫聲不斷。而小賈斯汀在舞台上超鬆弛的氛圍，也讓大家笑翻表示：「超級好笑根本在自己家」、「超愛他現在舞台上的鬆弛」、「誰敢想這是Main Stage（主舞台）～我以為在他家直播！」小賈斯汀在當天的表演中，並沒有選擇穿華麗服裝出場，而是以輕鬆的紅色帽T搭配黑色寬鬆褲子、戴著墨鏡登場，並以新專輯的《SWAG》中的〈ALL I CAN TAKE〉開場，接著陸續帶來新專輯中歌曲。而演出到一半後，小賈斯汀便開始用筆電搜尋自己的過往，表示：「是時候帶大家回到過去了」，接著在YouTube搜尋自己出道的爆紅金曲〈Baby〉，看著螢幕中播放的MV，跟年少的自己對唱，瞬間逼哭大批粉絲，讓不少人都直呼：「青春回來了。」小賈斯汀當天演出約90分鐘，共帶來34首歌曲。