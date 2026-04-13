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▲家寧妹張家芸今日出庭，仍戴帽子、口罩將臉孔遮得密不透風。（圖／記者邱曾其攝）

▲Andy並未現身，由委任律師林哲健出庭。（圖／記者邱曾其攝）

▲家寧妹張家芸是唯一全部認罪的被告，上次出庭時因為髮質特別好引起不少網友關注討論。（圖／記者劉松霖攝）

創辦Youtube頻道「眾量級CROWD」的網紅情侶檔家寧（張家寧）、Andy（王崇睿）分手後爆發經營權及分紅爭議，Andy提告主張「眾量級」6年賺進上億元，他只分到695萬，檢調追查後起訴家寧1家4口，歷經三次調解仍無進展，今天上午二度開庭，傳喚家寧等4名被告，家寧身穿黑西裝外套內搭白襯衫及黑色長褲，猶如專業人士的OL打扮，對於案件目前的進展如何，她並未回覆。家寧的父母最早抵達，曾被讚嘆髮質超好的家寧妹，今日出庭仍保持神秘風格，在氣溫超過30度的大熱天戴帽子口罩現身。依據新北地檢署起訴內容，家寧母親曾淑惠涉嫌侵占頻道收入4318萬元、商標權收入109萬元，漏報頻道收入逃漏稅572萬元，還找家寧爸張國龍、家寧妹妹張家芸以人頭員工方式偽造1609萬的薪資支出。家寧涉嫌擅自更改頻道密碼，遭妨害電腦使用罪起訴。上週五（10日）新北地院第3次安排調解，Andy沒到，僅由律師出席，家寧父母都來了，但只在調解室內待了5分鐘就結束，記者詢問曾淑惠資料還是帶不齊全嗎？群海7年多的資料都拿不出來？她並未回答，還跟先生張國龍分頭離開。Andy律師林哲健證實，目前調解進度仍是什麼錢都沒拿到，對於法院裁准他們選派會計師檢查群海娛樂公司的股東常會、股東臨時會議事錄及簽到簿、董事會議事錄及簽到簿；2018年到現在的會計帳簿、資產負債表、損益表、現金流量表、營業稅申報書、盈餘分配表等業務帳目，還有群海娛樂銀行帳戶的往來明細表等資料，因為家寧媽什麼都沒拿出來，查帳進度亦為零。本案二度調解後，Andy受訪表達他的訴求是「張家、王家一人一半」、「拿到我應得的」；他在3月20日上傳的影片中說目前進度是「完全沒看到對方的誠意」、「一毛錢都沒拿到」，無奈表達一人一半很合理。全案於去年（2025）9月首度開準備程序庭時，曾淑惠承認以人頭員工虛報薪資，其餘罪名都不認，並主張她和張國龍除了經營群海公司外，會協助接洽簽約、外景拍攝、影片構思，扣除成本後，家寧和Andy並未要求取回廣告收益，因此誤認這是感謝曾淑惠、張國龍平常的照顧與恩情。家寧父親張國龍也不認罪，唯一認罪的被告是家寧妹妹張家芸。家寧否認犯下妨害電腦使用罪，律師說家寧與Andy在2024年4月分手，有約定家寧取得頻道所有權，並變更登入密碼，將備援信箱從Andy的email改成家寧的gmail信箱，頻道後台綁定的營利帳戶，也從Andy帳戶取消綁定，顯見雙方對於頻道所有權有變更之意，否則無須進行如此複雜的操作，但這個過程在起訴書裡面並未提及。