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▲小賈斯汀這次登上科切拉音樂節，是他睽違4年的大型舞台演出，唱歌前還開心比愛心。（圖／YT @Coachella）

備受全球樂迷關注的2026年科切拉音樂節（Coachella 2026），最受矚目的巨星小賈斯汀（Justin Bieber）於美國時間11日晚間壓軸登台演出，這是他繼2022年的巴西里約搖滾音樂節後，睽違4年的大型音樂節演出。根據外媒報導，科切拉為了請到他，不惜祭出高達1000萬美金（約台幣3.17億台幣）的演出費，成為史上最高！小賈斯汀不僅以驚人的體力連唱超過30首歌曲，甚至現場開放歌迷點歌，超誠意的表演讓現場氣氛嗨到最高點，更有許多粉絲被回憶殺感動哭，驚嘆：「這根本不是音樂節，是小賈的個人專場演唱會！」小賈斯汀登上科切拉的消息，在去年一傳出後就備受期待，不僅因為這是他自2022年因病暫停巡演後，經過長時間休養與復健後的重大演藝活動。根據業界消息指出，為了邀請這位天王級歌手登台，科切拉祭出了史上最高的出場費，甚至高達1000萬美金（約台幣3.17億台幣），顯示了小賈斯汀在全球樂壇無可撼動的號召力。小賈斯汀的科切拉舞台，打破過往華麗的演出模式，選擇以極簡風格呈現，僅帶著麥克風與筆記型電腦登上舞台，將巨大的場地打造成個人的臥室。透過影像投影重現他早期的YouTube成名歷程，還有和過去的自己合唱的橋段，回顧他從15歲的少年成長至今的音樂旅程。成名曲〈Baby〉、〈Favorite Girl〉、〈That Should Be Me〉、〈Never Say Never〉及〈Beauty and a Beat〉接連響起點燃現場沸騰氣氛。雖然這些招牌歌曲多以精華片段呈現，但滿滿的青春回憶殺，仍讓全場陷入瘋狂。在回顧經典之餘，小賈斯汀也展現了音樂的進化，帶來新專輯《Swag》與《Swag II》的作品。演出從〈All I Can Take〉揭開序幕，一路帶來〈Speed Demon〉、〈First Place〉、〈Go Baby〉、〈Butterflies〉、〈Walking Away〉、〈All The Way〉、〈405〉、〈Too Long〉、〈Petting Zoo〉、〈I Do〉及〈Things You Do〉等曲目，展現他從青澀偶像蛻變為全能音樂人的深厚底蘊。小賈斯汀更展現了絕佳的音樂人緣，邀請The Kid LAROI、Tems與Wizkid等好友登台助陣。