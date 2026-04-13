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對戰日期 (台灣時間) 勝隊 比分結果 關鍵觀察 2025.12.28 尼克 128：125 尼克客場險勝，進攻端火力全開 2026.01.03 老鷹 111：99 老鷹在麥迪遜廣場花園強勢反擊成功 2026.04.07 尼克 108：105 賽季末關鍵對決，尼克防守鎖勝

隨著NBA例行賽今（13）日正式落下帷幕，東區季後賽首輪的對戰組合也正式定調。其中，東區第三種子紐約尼克將迎戰第六種子亞特蘭大老鷹。這兩支球風迥異的球隊再度於季後賽聚首，尼克隊本季憑藉窒息式的鐵血防守重返強權之林，而老鷹則在下半季靠著猛烈的外線火力強勢突圍。雙方例行賽共交手3場，尼克以2勝1負略佔上風。值得注意的是，這三場比賽展現了極高的競爭強度，且兩隊都有在對方主場帶走勝利的紀錄，顯示出這組系列賽極具懸念。究竟是以防守見長的尼克能夠晉級，抑或是老鷹的茅可以破盾，讓我們在季後賽見真章。尼克隊本季的成功基石在於主帥布朗（Mike Brown）打造的防守哲學。尼克在場上的防守輪轉幾乎沒有死角，且進攻籃板搶奪能力高居聯盟前列。加上麥迪遜廣場花園（MSG）的魔鬼主場優勢、紮實的陣地戰執行力、以及聯盟頂尖的護筐能力，能有效縮小對手切入的空間。不過尼克整體進攻節奏偏慢，面對老鷹擅長的快速轉換進攻，體能負荷將成為老將們的考驗，且外線火力一旦斷電，進攻容易陷入膠著。老鷹隊在下半季打出極佳氣勢，雖然防守數據不如尼克亮眼，但其進攻上限極高。老鷹擅長利用擋拆拉開空間，並擁有全聯盟數一數二的替補火力深度。除此之外老鷹三分球爆發力強、球員機動性高、擅長打亂戰與高節奏比賽。只要外線準頭在線，老鷹有能力瞬間瓦解任何體系。但老鷹也存在不小的隱憂，團隊禁區對抗力稍嫌薄弱，容易被尼克在二次進攻上予取予求。此外，年輕球員在季後賽的高壓哨音下，防守端的溝通失誤可能成為致命傷。這系列賽的勝負關鍵在於「節奏掌控」。如果尼克能成功拖慢節奏，利用禁區優勢磨損老鷹，則勝算極大。反之，如果老鷹能利用外線牽制拉開防線，並在客場成功偷到一勝，這場系列賽很可能會演變成一場漫長的拉鋸戰。