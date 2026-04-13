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▲孔雪兒（左）和鄧凱有借位吻的舞蹈動作。（圖／翻攝自YouTube 你好，星期六）

▲孔雪兒（右）跳錯撒嬌。（圖／翻攝自YouTube 你好，星期六）

鄧凱和孔雪兒在古裝劇《逐玉》中飾演瘋批皇子「齊旻」跟最美老闆娘「俞淺淺」走紅，近來兩人登上綜藝節目《你好，星期六》開啟營業模式，在雙人舞中借位吻、挑逗、高甜互動讓全場炸裂，不過更甜的是兩人私下練舞時的對話，有舞蹈功力的孔雪兒一心想將表演做好，問鄧凱，「這樣會很蠢嗎」，鄧凱馬上給予鼓勵，「不會啊！」只要一靠近就害羞得不敢直視對方，被說根本是公費戀愛。孔雪兒和鄧凱登上《你好，星期六》，和其他嘉賓帶來開場表演，但只有他們有舞蹈動作，還有親密的借位吻畫面，在練習的時候孔雪兒就已經害羞得忍不住笑出來，但身為女團，孔雪兒也不能砸了自己的招牌，一心想將舞蹈練好，還問鄧凱，「挑下巴蠢不蠢啊。」鄧凱立刻說，「不蠢，我覺得摸臉也行，你可以掐我臉，抬一下，拿起來也可以。」鄧凱一邊給孔雪兒點子，但撇過頭去他自己也認不住發笑。除此之外，他們還跳了手勢舞〈全部都是你〉，孔雪兒不小心失誤，扭頭跟鄧凱撒嬌，「我錯啦！」模樣超可愛，不僅如此，兩人還有告白環節，孔雪兒說鄧凱是她的依靠，鄧凱則說，「妳是夏日裡的微風、春天裡的暖陽、秋天裡的楓葉、冬天裡的雪兒。」土味情話讓孔雪兒忍不住臉紅。鄧凱和孔雪兒的互動，也助攻《你好，星期六》收視率，甚至超越了張凌赫和田曦薇的紀錄，成為本年度收視第三名，許多粉絲敲碗他們可以再合作，「這公費戀愛我愛看」、「不齊而愈太好嗑了」、「甜暈了我的媽啊」。