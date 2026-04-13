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洛杉磯湖人隊目前正處於季後賽前的艱難時刻，由於核心球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）相繼因傷缺陣，球隊戰力大打折扣。在這種不穩定局勢下，外界開始出現希望昔日奪冠功臣戴維斯（Anthony Davis）重返湖人輔佐詹姆斯（LeBron James）的傳聞。不過，湖人隊資深隨隊記者布哈（Jovan Buha）在最新的播客節目中，明確否定了戴維斯回歸的可能性，並直言這項提案在實務操作與情感層面上都存在巨大阻礙。布哈在節目《Buha’s Block》中指出，戴維斯與湖人隊之間存在難以彌補的情感裂痕。回顧去年，湖人隊為了換取唐西奇，在深夜突然宣布將戴維斯交易至達拉斯獨行俠隊，據傳這項決定讓戴維斯感到極度失望。布哈分析，戴維斯當時認為自己被球團毫無預警地背棄，這種心理創傷至今仍未完全癒合，因此雙方在短期內並沒有復合的意願。除了個人情感因素外，現實的健康數據也是湖人隊卻步的主因。布哈強調，戴維斯頻繁的傷病史對湖人來說是無法忽視的風險。自從離開湖人後，戴維斯的健康狀況並未好轉，無論是在獨行俠隊還是隨後被交易至華盛頓巫師隊期間，他都未能維持長期的穩定出賽。考量到戴維斯目前昂貴的合約以及高度的傷病風險，布哈表示，任何理性的球團高層對此都會抱持高度懷疑，不會輕易簽回一位健康存疑的老將。儘管戴維斯（Anthony Davis）在完全健康時仍是全聯盟最具影響力的長人之一，但湖人隊目前的建隊方向顯然已與過去徹底切割。球隊當前的首要任務是處理唐西奇與里夫斯的傷勢復原進度。例行賽收官戰對上爵士，將直接影響湖人隊進入季後賽的種子排位。