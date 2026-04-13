夏洛特黃蜂在今（13）日例行賽最終戰，在客場面對紐約尼克，終場黃蜂以110：96擊敗尼克，本季以東區第9的排名結束賽季，將透過附加賽爭取季後賽席次，黃蜂超級新人克努佩爾（Kon Knueppel）此戰繳出14分、6籃板、5助攻的表現，克努佩爾此戰投進3記三分球，最終本賽季三分球進球數定格在273顆，讓他成為NBA歷史首位以新秀身份奪下聯盟三分王的球員。

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克努佩爾化身超級新人　刷新多項紀錄

克努佩爾在去年選秀會在首輪第4順位被黃蜂隊選中，本賽季開打後克努佩爾繳出亮眼表現，本季僅花費58場比賽就投進200記三分球，刷新聯盟最快紀錄。同時也以261記三分球，超越黃蜂傳奇球星沃克（Kemba Walker）成為黃蜂隊史單季投進最多三分球的球員。

不只是三分射手　克努佩爾成黃蜂戰術核心

總計克努佩爾共投進273記三分球，三分球命中率為42.5％，克努佩爾並非單一功能的射手，他在籃板爭搶、進攻組織以及融入球隊體系方面都表現得極為自然，展現出極高的籃球智商。

隨著克努佩爾寫下歷史紀錄，「年度最佳新人」的爭奪戰進入白熱化。原本外界普遍看好達拉斯獨行俠的狀元庫弗拉格（Cooper Flagg），但克努佩爾的表現讓評審陷入兩難，也讓外界期待，克努佩爾能否以打破紀錄的三分表現拿走本季新人王的獎盃。

資料來源：《The Sporting News


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麥鈺妤編輯記者

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