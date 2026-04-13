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2025至26年NBA（美國職業籃球聯賽）例行賽今（13）日正式進入倒數計時，戰火激烈的附加賽（Play-In Tournament）即將在台灣時間兩天後，也就是本月15日點燃戰火！東西區共8支球隊，將為最後4張季後賽門票展開決死戰。西區方面，鳳凰城太陽已確定卡位第7種子，由柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士則落入第10種子的險境，須連贏兩場才能晉級。洛杉磯快艇與波特蘭拓荒者也已收下附加賽門票，但排名目前仍有變動可能。東區則由 76人與魔術分居 7、8 名，黃蜂與熱火則要在第 9、10 名對戰中求生存。（以下皆為台灣時間）4／15（三）上午07：30 東區 奧蘭多魔術 vs. 費城 76 人 ＊輸家直接淘汰4／15（三）上午10：00 西區 鳳凰城太陽 vs. 快艇／拓荒者 ＊贏家晉級4／16（四）上午07：30 東區 邁阿密熱火 vs. 夏洛特黃蜂 ＊贏家晉級4／16（四）上午10：00 西區 快艇／拓荒者 vs. 金州勇士 ＊輸家直接淘汰4／18（六）上午07：30 東區 爭奪第 8 種子決戰4／18（六）上午10：00 西區 爭奪第 8 種子決戰特別注意7、8 名之戰中，贏家直接取得第 7 種子，輸方仍有一次機會，將與 9、10 名之戰的贏家爭奪最後一席，同樣輸家直接淘汰回家，贏家須挑戰7、8名之戰中的負方，爭奪第8種子。據統計，自2021年賽制更改以來，第7種子晉級率高達100%，最艱難的莫過於第10種子。過去僅有去年的邁阿密熱火能成功上演「老十傳奇」闖季後賽，而附加賽球隊在季後賽走得最遠的紀錄，在2023年同樣由熱火隊寫下，當年他們一路殺進總冠軍賽，最後才敗給金塊。