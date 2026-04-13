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金州勇士在季後賽前夕迎來振奮人心的好消息！今（13）日勇士作客洛杉磯挑戰快艇，場邊最受矚目的焦點並非對戰本身，而是正處於膝蓋傷勢復健期的明星前鋒III。根據隨隊記者最新捕捉到的畫面，巴特勒的恢復進度大幅超前，甚至已經能夠在場邊進行投籃訓練。勇士隨隊記者安東尼·斯萊特（Anthony Slater）今日在社群媒體上發布動態指出，巴特勒目前正隨隊現身洛杉磯。在當家球星柯瑞（Stephen Curry）進行賽前熱身時，巴特勒也驚喜露面。儘管走路姿勢仍顯得有些遲緩，但最令球迷振奮的是，他已經即可行走。更令人驚喜的是，現場攝影鏡頭甚至捕捉到巴特勒在三分線外嘗試投球，且投籃動作穩定度極高。這對於原本預期需要長期休養的膝蓋嚴重傷勢而言，無疑是醫學與復健上的重大突破，顯示其恢復進度遠快於預期。雖然巴特勒目前的進度令人振奮，但根據勇士醫療團隊的保守估計，為了保護球員的職業生涯，他本賽季依舊無法付出。目前巴特勒隨隊出征客場，更多是為了維持球隊士氣並參與戰術討論。不過，隨著他能提早丟掉拐杖並進行投籃，外界普遍看好他能趕上，甚至在下賽季初就提早以100%的狀態回歸。屆時，巴特勒將與柯瑞重新連線，再次衝擊總冠軍獎盃。