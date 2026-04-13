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洛杉磯湖人隊於今（13）日迎來2025-26例行賽收官戰，在主場迎戰戰績低迷的猶他爵士隊。湖人隊此役展現強大進攻火力，全場狂轟131分，終場以131：107大勝爵士，以3連勝收官，隨著金塊戰勝馬刺，湖人在季後賽首輪確定要對上火箭。比賽首節湖人隊便發動猛烈攻勢，中鋒艾頓（Deandre Ayton）與八村壘（Rui Hachimura）連續衝擊籃下取得10：4領先。詹姆斯（LeBron James）隨後加入戰局，帶領球隊在首節過半時將領先拉開至11分。半場結束前，詹姆斯展現高效進攻節奏，以突破與罰球幫助湖人隊以62比45領先進入更衣室。詹姆斯上半場出賽不到20分鐘即繳出18分、4個籃板與6次助攻的數據，八村壘同樣砍下18分，艾頓則穩定貢獻10分與7個籃板，湖人三核心在半場便奠定勝基。進入下半場後，湖人隊教練團考量到戰略佈署，讓詹姆斯與肯納德提前休息，改由布朗尼（Bronny James）與拉拉維亞（Jake LaRavia）頂替上陣。布朗尼在第三節爆發，單節接連命中3顆外線三分球，配合艾頓的空中接力灌籃，幫助湖人隊在三節結束時取得95：74的絕對領先。末節比賽，湖人隊全面派遣替補上陣，克內克特（Dalton Knecht）展現精準手感連中2個三分球，防禦大將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也上演扣籃，分差一度擴大至27分。湖人隊最終在主場球迷的歡呼聲中以131比107大獲全勝，艾頓與八村塁雙雙繳出22分、10個籃板的雙十表現，克內克特貢獻17分，布朗尼則有11分進帳。此外，本季詹姆斯出賽60場、場均上場33分鐘，繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻、1.2抄截與0.6阻攻的全能數據，投籃命中率51.7%、三分命中率32%。更驚人的是，他在本季持續改寫歷史紀錄，不僅以場均5.7分快攻得分高居聯盟第一，成為史上首位在41歲仍能達成此成就的球員，同時也完成生涯連續23個賽季場均20分，以及連續23季達成「20分＋5籃板＋5助攻」的空前紀錄，再次鞏固其跨世代的傳奇地位。