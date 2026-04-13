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▲粉絲挖出疑似楷燦女友的網紅社群，拍照背景跟楷燦家非常相似（如左圖），兩人還曾穿過同款外套（如右圖）。（圖／微博@重頭戲、微博@泡菜搬運工）

韓國男團NCT成員楷燦（本名李東赫）在近日傳出與一名網紅交往，不只被粉絲發現兩人有大量在相同地點的打卡照，還被挖出多個疑似同款商品，火速引發熱議。而有粉絲發現，楷燦4月沒有美國行程，卻前往了美國拉斯維加斯，該名網紅似乎也同行，粉絲得知他回國行程後，便於今（13）日堵在機場，果然捕捉到楷燦現身，瞬間讓現場一片混亂，還有粉絲追著他罵：「狗崽子（개새끼）」，畫面直接於微博瘋傳，讓許多人看到都非常傻眼，怒批粉絲行為太誇張，已嚴重侵犯藝人隱私。楷燦近日傳出與網紅熱戀，還一起前往美國。而今日楷燦從美國返韓現身機場，只見身穿帽T的他一出現，直接被大批粉絲認為是坐實緋聞，馬上衝過去圍捕，狂追著他怒罵侮辱性字眼：「你這狗崽字」、「豬崽子」、「你瘋了嗎？為什麼這樣？」、「快點道歉」等。一旁工作人員只能趕緊保護楷燦，護送他上車，並請粉絲讓路，但粉絲仍窮追不捨，一路追到他上車為止。而這段楷燦回國的畫面也被PO到微博，還有人得意表示：「李楷燦抓豬行動成功」，誇張行徑引發許多人不滿，紛紛批評：「這是在抓一級通緝犯嗎？也太離譜」、「這已經不是粉絲了，根本是私生行為」、「散布他航班訊息，這已經嚴重侵犯隱私了吧」。回顧這場圍堵行動，楷燦在近期傳出與一位網紅熱戀，粉絲也開啟柯南模式，狂找蛛絲馬跡，真的找到了一名疑似楷燦女友的社群帳號。粉絲做對比後，發現兩人不只會在同地點打卡，還有許多同款衣物及單品等，就連該名網紅拍照的背景，都跟楷燦家的牆壁高度相似。除此之外，還有人發現在3月22日的NCT DREAM演唱會中，該名網紅還坐在NCT隊友家人旁邊，更讓粉絲認定她就是楷燦女友。而在緋聞默默延燒的同時，又有粉絲發現楷燦在沒有美國行程的4月，前往了拉斯維加斯，而疑似女友的帳號，也曬出了前往美國的機票。事實上，楷燦還傳出為了躲避私生飯，反覆預定並取消了12班航班，但不料大批粉絲分批聚集在韓國各機場蹲點，並即時互相通報，結果真的在今日凌晨捕捉到楷燦回國，還有同班機網友爆料，楷燦與該名網紅一起回國，而楷燦一現身，就讓粉絲認定他是坐實緋聞，因此出現影片中的怒罵行為。