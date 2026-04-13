2025-2026 NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽於今（13）日迎來西部最後的收官戰，西部前10名的排位與附加賽對陣形勢已全數確定。波特蘭拓荒者在關鍵戰中擊敗國王，成功鎖定西部第8，獲得附加賽的「兩條命機會」；而洛杉磯快艇則確定落入第9，將與金州勇士展開一場「輸球即回家」的生死決戰。
拓荒者鎖定第8名 附加賽先戰太陽
波特蘭拓荒者今日在主場面對無欲無求的國王隊，展現了強大的必勝決心。第二節拓荒者單節轟下44分，半場便取得20分的領先優勢。儘管國王在第三節一度將分差縮小至個位數，但拓荒者末節靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）與卡馬拉（Toumani Camara）的外線火力穩住局面，最終以122：110輕取國王。
拓荒者本賽季表現令人驚艷，在不被看好的情況下最終以42勝40負鎖定西部第8。他們將在附加賽首輪前往客場挑戰第7名的鳳凰城太陽，贏球的一方將直接以第7種子晉級季後賽。
快艇錯失良機排第9 附加賽對決勇士
洛杉磯快艇由於先前輸給拓荒者葬送了大好形勢，今日收官戰選擇輪休當家球星雷納德（Kawhi Leonard），最終排位定格在西部第9。這意味著快艇將在附加賽首輪坐鎮主場迎戰第10名的金州勇士，這場比賽的輸球方將直接無緣季後賽，贏球方則需與太陽、拓荒者之間的敗者爭奪最後一張季後賽門票（第8種子）。
金塊鎖定第3對灰狼 湖人第4首輪上演「詹杜大戰」
西部前段排位也塵埃落定。丹佛金塊在約基奇（Nikola Jokic）單核帶隊下擊敗馬刺，鎖定西部第3，季後賽首輪將對陣第6名的灰狼。
洛杉磯湖人今日則以101：73大勝太陽，確保了西部第4名及首輪主場優勢。湖人球星詹姆斯（LeBron James）今日砍下28分、12次助攻，帶領球隊在東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下取勝。湖人季後賽首輪將對決第5名的火箭，備受期待的「詹姆斯VS杜蘭特」大戰即將在季後賽舞台上演。
NBA西部最終排名與季後賽形勢
【西部最終排名】
雷霆、2. 馬刺、3. 金塊、4. 湖人、5. 火箭、6. 灰狼、7. 太陽、8. 拓荒者、9. 快艇、10. 勇士。
【附加賽對陣】
附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子
附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰
附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子
【季後賽首輪對陣確定】
金塊（第3）VS 灰狼（第6）
湖人（第4）VS 火箭（第5）
雷霆（第1）VS 附加賽(3)勝者
馬刺（第2）VS 附加賽(1)勝者
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波特蘭拓荒者今日在主場面對無欲無求的國王隊，展現了強大的必勝決心。第二節拓荒者單節轟下44分，半場便取得20分的領先優勢。儘管國王在第三節一度將分差縮小至個位數，但拓荒者末節靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）與卡馬拉（Toumani Camara）的外線火力穩住局面，最終以122：110輕取國王。
拓荒者本賽季表現令人驚艷，在不被看好的情況下最終以42勝40負鎖定西部第8。他們將在附加賽首輪前往客場挑戰第7名的鳳凰城太陽，贏球的一方將直接以第7種子晉級季後賽。
洛杉磯快艇由於先前輸給拓荒者葬送了大好形勢，今日收官戰選擇輪休當家球星雷納德（Kawhi Leonard），最終排位定格在西部第9。這意味著快艇將在附加賽首輪坐鎮主場迎戰第10名的金州勇士，這場比賽的輸球方將直接無緣季後賽，贏球方則需與太陽、拓荒者之間的敗者爭奪最後一張季後賽門票（第8種子）。
金塊鎖定第3對灰狼 湖人第4首輪上演「詹杜大戰」
西部前段排位也塵埃落定。丹佛金塊在約基奇（Nikola Jokic）單核帶隊下擊敗馬刺，鎖定西部第3，季後賽首輪將對陣第6名的灰狼。
洛杉磯湖人今日則以101：73大勝太陽，確保了西部第4名及首輪主場優勢。湖人球星詹姆斯（LeBron James）今日砍下28分、12次助攻，帶領球隊在東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下取勝。湖人季後賽首輪將對決第5名的火箭，備受期待的「詹姆斯VS杜蘭特」大戰即將在季後賽舞台上演。
【西部最終排名】
雷霆、2. 馬刺、3. 金塊、4. 湖人、5. 火箭、6. 灰狼、7. 太陽、8. 拓荒者、9. 快艇、10. 勇士。
【附加賽對陣】
附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子
附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰
附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子
【季後賽首輪對陣確定】
金塊（第3）VS 灰狼（第6）
湖人（第4）VS 火箭（第5）
雷霆（第1）VS 附加賽(3)勝者
馬刺（第2）VS 附加賽(1)勝者
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