我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA 2026賽季季後賽首輪和附加賽對戰組合。（圖／取自NBA X）

2025-2026 NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽於今（13）日迎來西部最後的收官戰，西部前10名的排位與附加賽對陣形勢已全數確定。波特蘭拓荒者在關鍵戰中擊敗國王，成功鎖定西部第8，獲得附加賽的「兩條命機會」；而洛杉磯快艇則確定落入第9，將與金州勇士展開一場「輸球即回家」的生死決戰。波特蘭拓荒者今日在主場面對無欲無求的國王隊，展現了強大的必勝決心。第二節拓荒者單節轟下44分，半場便取得20分的領先優勢。儘管國王在第三節一度將分差縮小至個位數，但拓荒者末節靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）與卡馬拉（Toumani Camara）的外線火力穩住局面，最終以122：110輕取國王。拓荒者本賽季表現令人驚艷，在不被看好的情況下最終以42勝40負鎖定西部第8。他們將在附加賽首輪前往客場挑戰第7名的鳳凰城太陽，贏球的一方將直接以第7種子晉級季後賽。洛杉磯快艇由於先前輸給拓荒者葬送了大好形勢，今日收官戰選擇輪休當家球星雷納德（Kawhi Leonard），最終排位定格在西部第9。這意味著快艇將在附加賽首輪坐鎮主場迎戰第10名的金州勇士，這場比賽的輸球方將直接無緣季後賽，贏球方則需與太陽、拓荒者之間的敗者爭奪最後一張季後賽門票（第8種子）。西部前段排位也塵埃落定。丹佛金塊在約基奇（Nikola Jokic）單核帶隊下擊敗馬刺，鎖定西部第3，季後賽首輪將對陣第6名的灰狼。洛杉磯湖人今日則以101：73大勝太陽，確保了西部第4名及首輪主場優勢。湖人球星詹姆斯（LeBron James）今日砍下28分、12次助攻，帶領球隊在東契奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下取勝。湖人季後賽首輪將對決第5名的火箭，備受期待的「詹姆斯VS杜蘭特」大戰即將在季後賽舞台上演。雷霆、2. 馬刺、3. 金塊、4. 湖人、5. 火箭、6. 灰狼、7. 太陽、8. 拓荒者、9. 快艇、10. 勇士。附加賽(1)： 太陽（第7）VS 拓荒者（第8） —— 勝者為第7種子附加賽(2)： 快艇（第9）VS 勇士（第10） —— 敗者直接淘汰附加賽(3)： 附加賽(1)敗者 VS 附加賽(2)勝者 —— 勝者為第8種子金塊（第3）VS 灰狼（第6）湖人（第4）VS 火箭（第5）雷霆（第1）VS 附加賽(3)勝者馬刺（第2）VS 附加賽(1)勝者