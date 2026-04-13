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2025-26 NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽今（13）日迎來收官之戰，金州勇士客場挑戰洛杉磯快艇。雖然勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）在此役迎來生涯重大里程碑，正式在歷史總進球數榜單上超越湖人傳奇「LOGO MAN」韋斯特（Jerry West），但勇士最終仍以110：115不敵由年輕小將馬瑟林（Bennedict Mathurin）領軍的快艇。兩隊將在接下來的附加賽首輪再度於快艇主場正面交鋒。現年38歲、正處於職業生涯第17個賽季的柯瑞，今日在比賽上半場便展現火熱手感。勇士球團隨即發布官方聲明宣布：「30號球員繼續書寫歷史！柯瑞正式超越韋斯特，升至NBA歷史總進球數第25位。」即便受到腳踝不適困擾，柯瑞全場仍拚戰30多分鐘，攻下24分6籃板3助攻。根據《舊金山紀事報》報導，柯瑞賽後表示右膝感覺已有所好轉，並對即將到來的附加賽充滿信心。快艇隊今日雖然輪休了頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）但靠著均衡的團隊戰力在下半場成功突圍。馬瑟林貢獻20分9籃板8助攻的準大三元數據，科林斯（John Collins）挹注18分。鄧恩（Kris Dunn）今日完成賽季82場全勤，成為快艇隊史近7年來第一人。勇士方面，除了柯瑞外，中鋒貝西（Charles Bassey）得到16分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則貢獻12分、8籃板。本場比賽結束後，快艇隊以西部第9的名次鎖定附加賽首輪的主場優勢。勇士隊則以37勝44負位列西部第10，且近期陷入2連敗陰霾。由於勇士排名第10，他們必須在附加賽中連續贏下兩場客場勝利，才能晉級2026年NBA季後賽。勇士上一次奪冠已是2022年，去年則在季後賽第二輪遺憾敗給灰狼。面對「輸球即回家」的生死戰，柯瑞與勇士將在幾天後回到同一個球場，力求在快艇主場完成復仇。