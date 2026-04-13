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休士頓火箭隊與洛杉磯湖人隊即將在下週開啟季後賽首輪的巔峰對決。在比賽開打前，前NBA中鋒、現任評論員帕金斯（Kendrick Perkins）已先行點燃戰火。他在個人節目《Perk Unplugged》中對火箭核心杜蘭特（Kevin Durant）發出嚴厲的警告，直言KD正面臨職業生涯最巨大的壓迫，絕對不準輸給年滿41歲的詹姆斯。帕金斯在節目中表示，在西區季後賽的所有對戰組合中，杜蘭特是承受最多壓力的人。他對昔日隊友直接開轟：「在談論首輪壓力時，杜蘭特承受的是最極限的壓迫。你最好他Ｘ的不準輸給這支湖人隊，絕對不能輸給41歲的詹姆斯。」儘管帕金斯預測火箭隊最終將以4勝1敗的比分晉級，但他強調，若杜蘭特在首輪慘遭淘汰，對於其個人評價將會是毀滅性的打擊。火箭隊在本賽季例行賽收官戰中，即便杜蘭特（Kevin Durant）因輪休未上場，仍以壓倒性優勢輕取曼菲斯灰熊隊。中鋒卡培拉（Clint Capela）在此役展現強大禁區宰制力，攻下23分、13個籃板並送出3次阻攻。前鋒伊森（Tari Eason）貢獻20分，新秀謝波德（Reed Sheppard）也有19分的穩定表現。最終幫助火箭隊以52勝30敗的戰績、西區第5種子身分挺進季後賽。目前西區排名已塵埃落定，「詹杜對決」將於下週正式開戰，火箭隊首戰將作客洛杉磯。湖人將擁有主場優勢迎來火箭的挑戰。