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NBA例行賽於今（13）日迎來最終封關戰，西區附加賽版圖正式塵埃落定！金州勇士在今日以不敵洛杉磯快艇，加上波特蘭拓荒者在主場順利擊敗國王，拓荒者成功鎖定西區第8名席次，而快艇則穩居第9。這也意指西區附加賽首輪的最強對決正式成形：今日對陣快艇的比賽，勇士雖有看板球星柯瑞（Stephen Curry）坐鎮，且陣中傷兵多半都回歸以「近完全體」出戰，但面對快艇多點開花的猛烈攻勢，終場仍以5分之差惜敗。接下來勇士必須在附加賽連贏兩場客場戰役，才能保住晉級季後賽的最後希望。然而，對勇士球迷而言，最令人擔心的莫過於總教練柯爾（Steve Kerr）在賽後採訪中透露的消息。針對即將到來的附加賽，柯爾明確表示，為了考量核心球員的健康狀況，勇士隊將對主力陣容執行嚴格的時間管理：「在即將到來的附加賽中，，他們在附加賽中的出場時間預計將。」這項決定無疑為勇士的晉級之路蒙上一層陰影。雖然40分鐘在一般例行賽已算充裕，但在「一戰定生死」的附加賽高強度對抗中，若戰局進入拉鋸或延長賽，這道「限時令」恐將成為左右勝負的關鍵變數。勇士隊目前正面臨嚴峻的戰力考驗。除了巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因傷報銷外，波爾辛吉斯與霍福德兩位內線老將的體能與健康狀況，一直是教練團最謹慎對待的部分。柯瑞雖近期健康歸隊讓進攻活化，但在遭到快艇針對性防守的情況下，若上場時間受限，其餘年輕球員能否在關鍵時刻挺身而出，將決定勇士本賽季的終點。