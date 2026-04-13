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▲李小冉（中）、唐藝昕（右）、王濛（左）表演〈心願便利貼〉，卻不斷走音引發熱議。（圖／微博@小滿驚遲）

中國選秀節目《乘風2026》（浪姐7）播出後，因全開麥、無修音的制度引發高度話題。而近日選手們進行首次表演，李小冉、唐藝昕、王濛組隊演唱〈心願便利貼〉，不料穿著甜美的3人，一開口就狂走音，讓本來期待滿滿的曾沛慈，表情越來越不對勁，原本的笑容秒消失。雖然她一邊跟唱，一邊跟著節奏點頭，但皺著的眉頭，以及多變的嘴部表情，都看出來一絲擔憂，讓網友笑翻表示：「她忍得很辛苦。」李小冉、唐藝昕、王濛在近日的舞台中表演〈心願便利貼〉，不料她們一開口就出現走音，讓原本在後台面帶微笑看表演的曾沛慈，嘴角瞬間下滑，原本露出的笑眼也消失、睜得超大看向舞台表演。然後看似非常努力克制表情的跟著節奏點頭、跟唱，不過一開始期待表演的燦笑已全部消失，略微皺起的眉頭，看起來非常擔憂。而曾沛慈這段反應，直接在微博瘋傳，網友全笑翻直呼：「我笑死了這個表情變化，真的忍得很辛苦」、「姐真的很努力在做表情管理」、「這個表情變化也太真實」，意外引發熱議。然而，李小冉、唐藝昕、王濛表演雖然幾乎一路走音，但在與莊法、維妮娜Nina、江語晨〈大藝術家〉比票數時，卻以857票勝出，甚至在個人喜愛度排名，李小冉拿下第1名、王濛第2名，唐藝昕則較後面，排在第22名。而帶來超實力演出的曾沛慈則落在第7名，也讓外界質疑人氣比實力重要，批評根本不像是歌唱舞台，反而像搞笑綜藝。事實上，這次首次公演原本標榜「全開麥真唱」，但有觀眾發現，闞清子、張藝上與溫崢嶸帶來的〈詠春〉，因被捕捉聲音與嘴型無法同步，加上舞蹈強度不低卻幾乎聽不見氣息變化，遭疑不是真唱。就連曾沛慈攜手淡淡與黃燦燦演出的〈一半一半〉，也被質疑有假唱，引發公平性質疑。有觀眾推測製作單位可能因先前彩排或測試時表現不佳，因此選擇改用預錄音源降低風險，然而這樣的做法與節目開播前強調的「全開麥直播」明顯矛盾，被批評等同自打招牌，而目前製作組尚未對此做出回應。