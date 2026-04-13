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這起「蟑螂頭」事件也再度引發外界對食安問題的憂慮。近來全台食安爭議頻傳，從高雄春捲中毒案，到新北「清六食堂」便當店風波接連延燒，如今連具一定規模與知名度的連鎖品牌君悅排骨也捲入爭議，顯示餐飲衛生管理問題並非個案。隨著事件持續發酵，業者後續如何檢討流程、強化控管，仍有待外界持續關注。

知名連鎖便當品牌「君悅排骨」過去因港星 劉德華 愛吃而打響知名度，如今卻爆出食安爭議。有民眾控訴，日前在門市用餐時，竟在配菜中驚見「蟑螂頭」，畫面曝光後引發網路熱議，直呼「瞬間食慾全無」。據了解，該名顧客在社群平台發文指出，當天用餐吃到一半，低頭赫然發現碗內混入疑似蟑螂頭的異物，當場感到強烈不適，並立即向店家反映。不過店員第一時間僅表示可「更換一碗」，讓他質疑處理方式過於草率，直言同一道配菜來源相同，更換餐點並無實質意義。事件曝光後迅速引發討論，不少網友也關注店家應對態度。原PO進一步指出，過程中疑似主管人員始終未出面說明或致歉，僅由第一線員工處理，讓他認為店家對食安問題的重視程度不足。他強調，此事重點並非金錢補償，而是食品衛生與服務態度，並質疑業者處理流程是否存在疏失。對此，店長出面回應表示，對於顧客餐點中出現異物深感抱歉，坦承為作業流程疏失，當下已主動提出更換新餐點，但顧客因心理因素不願再食用，最終已全額退款。至於是否提供進一步補償，仍需待總公司研議後再行決定。