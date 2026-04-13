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一時貪念自毀前程！2024年10月一名飯店董事長林姓女特助，前往公司嘉義分部出差時，竟大膽在職務出差單上私自加註「首相套房」房號，瞞天過海騙過櫃檯人員，與親友免費入住單日價值3萬5000元的奢華套房。飯店總部事後對帳查出異狀，將她開除提告。高雄地方法院考量林女犯後坦承悔過，且已與公司達成和解並賠償損失，獲對方同意給予自新機會，最終依詐欺罪判處林女拘役40日，緩刑2年。檢方調查，林姓女子為某飯店的董事長特別助理，2024年10月間林女前往公司經營的嘉義分部出差時，擅自於其職務上所屬的出差簽核單中，加註首相套房房號，導致不知情的櫃檯人員誤以為該她已獲總部授權，讓她成功與親友免費入住，單日房價達新臺幣3萬5000元的首相套房。飯店總部在事後核對帳目與住房紀錄時，察覺有異，經內部深入追查，才揭發林女竟是利用職務之便，擅自在出差單上非法加註字樣，隨即將其解雇，並告上法院。法官指出，林女並非無謀生能力之人，卻因貪圖不法利益、法紀觀念淡薄，利用職務之便侵害公司財產權益，行為確實有所不當。但考量林女在審理期間終能坦承錯誤，展現悔意，且雙方已達成調解，林女已盡力彌補公司損失，被害公司也具狀表示不願再追究，並同意給予其緩刑機會。法院最終裁定，判處林女拘役40日，緩刑2年，至於林女詐得的3萬5000元住宿費，因已包含在和解賠償範圍內，依法不再另行沒收。