台北市信義區今（13日）中午傳出火警！位於忠孝東路五段68號46樓的「饗饗」微風信義店鐵板區，於上午11時26分發生起火事故，現場一度冒出濃煙，引發顧客與員工關注。 消防局獲報後，立即派遣指揮車4輛、消防車17輛及救護車2輛，共計61名人員趕赴現場搶救。消防人員到場後迅速佈水線控制火勢，並同步進行人員疏散與安全確認。 我是廣告 請繼續往下閱讀 所幸火勢於11時45分順利撲滅，整起事件未造成人員傷亡，初步確認現場安全無虞。至於詳細起火原因及是否涉及設備或人為疏失，仍有待相關單位進一步調查釐清。 相關新聞 劉德華愛店也出事！君悅排骨驚見「蟑螂頭」顧客傻眼 店家致歉了京華城391頁判決書公開！合議庭批柯文哲施壓司法、干預獨立審判藝人劉香君夫淪共諜！倒賣3000軍人情資遭檢方求重刑12年董座女特助帶友出差！偷改單爽住3.5萬首相套房 丟飯碗又被判刑 林梵墨編輯記者畢業於高雄醫學大學，歷任杏輝藥廠與生技公司研發與檢驗部門，專注於藥物開發與藥理機轉研究，具備細胞分子生物學、動物實驗、藥物研發及天然植萃產品開發經驗。曾任《科技島》新聞編輯，負責光電、半導體、生命科學...作品集 台北市信義區火警微風信義響響