我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA2025-26賽季例行賽在今（13）日正式結束，晉級季後賽與附加賽的隊伍已全數出爐，附加賽將在下週三正式開打，本季東區晉級附加賽隊伍為費城76人、奧蘭多魔術、夏洛特黃蜂以及邁阿密熱火，西區則為鳳凰城太陽、波特蘭拓荒者、洛杉磯快艇以及金州勇士。鳳凰城太陽本季以45勝37敗拿下西區第7名，太陽在附加賽賽制啟用起以來，還沒有參與過附加賽的紀錄，因此這也是太陽隊史首次要透過附加賽爭取季後賽門票。太陽將在首場比賽對上拓荒者，拓荒者曾在2020年附加賽以126：122擊敗曼非斯灰熊，拿下季後賽門票，但在首輪就遭到當年總冠軍洛杉磯湖人以4：1淘汰。黃蜂曾在2021以及2022年，連續兩年闖進附加賽，但最終分別不敵印第安納溜馬以及亞特蘭大老鷹，2場附加賽留下0勝2敗的戰績。而今年黃蜂的對手熱火，堪稱是「附加賽專家」2023年熱火拿下東區第8名，附加賽首場比賽不敵亞特蘭大老鷹，在關鍵的第二場比賽擊敗芝加哥公牛，最終拿下東區第8種子，且當年熱火一路過關斬將殺進總冠軍戰，但最終以1：4不敵丹佛金塊無緣總冠軍。2024年熱火再次拿下東區第8名，附加賽首戰不敵費城76人，第二戰再次擊敗公牛，以東區第8種子晉級季後賽，但首輪就遭到波士頓塞爾提克4：1淘汰。2025年，熱火拿下東區第10名，首戰擊敗公牛後，在第二戰與老鷹鏖戰至延長賽，最終驚險勝出，連續三年以東區第8種子晉級季後賽，最終在首輪就遭到克里夫蘭騎士0：4橫掃。76人與魔術過去都曾參與過1次附加賽，魔術在去年擊敗老鷹，拿下東區第7種子，而76人則是在2024年擊敗熱火以東區第7種子晉級季後賽。最後看到勇士以及快艇，勇士過去附加賽戰績不盡理想，隊史4場附加賽僅拿下1勝3敗，2021年勇士在附加賽連輸兩場，錯失季後賽門票。2024年首場比賽就爆冷不敵沙加緬度國王，唯一一場勝利是在去年擊敗灰熊，以西區第7種子晉級季後賽。快艇方面過去僅在2022年參與過附加賽，當年快艇首場比賽不敵明尼蘇達灰狼，第二戰不敵紐奧良鵜鶘，最終無緣晉級季後賽。