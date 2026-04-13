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對戰日期 比分結果 勝隊 關鍵觀察 2025.10.29 勇士 98：79 快艇 金州勇士 勇士防守密不透風，開季展現強大統治力大勝19分 2026.01.06 快艇 103：102 勇士 洛杉磯快艇 雙方拉鋸至最後一刻，快艇憑藉關鍵罰球1分險勝 2026.03.03 勇士 114：101 快艇 洛杉磯快艇 快艇多點開花，徹底壓制勇士進攻，取得對戰連勝 2026.04.13 快艇 110：115 勇士 洛杉磯快艇 例行賽收官戰，快艇守住主場勝利，並確定附加賽對戰優勢

NBA 2025-26 賽季例行賽正式落幕，西區附加賽最受矚目的對決隨即引爆。由坐鎮主場的洛杉磯快艇（西區第 9）迎戰前來踢館的金州勇士（西區第 10）。這不僅是一場「贏球續命、輸球回家」的生死戰，更是柯瑞（Stephen Curry）與雷納德（Kawhi Leonard）兩大巨星繼2019年總冠軍賽後的再度頂尖對決。當年雷納德帶領暴龍終結了勇士的王朝夢，如今柯瑞誓言要在附加賽的高壓戰場上，親手為當年的遺憾討回公道。在戰力特點方面，金州勇士的優勢在於柯瑞回歸後帶來的強大進攻引力，場上的引力依然是全聯盟頂尖，且勇士核心陣容具備豐富的季後賽生死戰經驗以及多年累積的冠軍基因，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）回歸後顯著提升的戰術多樣性，勇士的進攻空間更加開闊，外線投射點也更趨多樣化。然而，勇士的劣勢也相當明顯，由於主力球員面臨「40分鐘上場時間限制」，這在拉鋸戰中可能成為短板，教練團在調度上需更加小心。此外，在巴特勒缺陣的情況下，勇士的內線防守與籃板保護，將在對抗快艇強壯的側翼時面臨嚴峻挑戰。洛杉磯快艇則擁有全聯盟令人稱羨的側翼深度，尤其雷納德在與勇士的對位上具備絕佳優勢，一向穩定的「季後賽模式」會是勇士最頭痛的難題。而替補球員方面，快艇團隊防守機動性能夠有效干擾勇士的傳切體系。最重要的是，快艇還能發揮主場優勢，本季快艇在主場表現穩定，在關鍵一場定生死的戰役中這是非常大的優勢。不過快艇的隱憂在於進攻端的過度單打化，若球星手感不佳，容易陷入得分停滯的窘境，且在關鍵時刻的傳控執行力上，面對經驗老辣的勇士稍顯稚嫩。這場一戰定生死的經典對決中，雷納德是否會再度成為勇士的季後賽噩夢，球迷正引頸期盼。對柯瑞而言，這場附加賽別具意義。2019年總冠軍賽，雷納德率領的暴龍隊利用勇士遭遇重大傷病潮的機會奪冠，中斷了勇士的三連霸之夢。如今雖然兩人身披不同戰袍，但這組宿命對決依然充滿火藥味。柯瑞能否在傷癒復出後，發揮百分之百的破壞力，阻斷雷納德的晉級之路，將是本場比賽最大的看點。回顧本賽季例行賽的四度交手，快艇以3勝1負的戰績佔據絕對優勢。雖然勇士曾在季初以19分之差大勝快艇，展現出驚人的壓制力，但快艇在隨後的三次碰頭中皆成功復仇，特別是在今日的最後一次對戰中，快艇以115比110穩定掌控局面，徹底影響了勇士的進攻節奏。不過雙方對彼此的體系與核心球員的習性都瞭若指掌，且隊上都有具備豐富季後賽經驗的球星，這場戰役預計將會是所有附加賽對戰組合中，最具話題性且最受矚目的。