網紅Andy、家寧分手後，將於法庭上正面對決，今日開庭時，法官詢問家寧對於檢方起訴她擅改眾量級頻道密碼的部分是否嘗試和解，她透過律師表達無意願，並聲請傳喚Andy作證；Andy今日雖未現身，委任律師也說對於妨害電腦使用罪的部分不想和解。法院若同意Andy以證人身分出庭，這對分手情侶將上演法院大戰。
根據了解，2024年11月間，眾量級頻道因YouTube收益的美國稅務申報程序仍在進行，暫時遭系統關閉營利，當Andy處理完將重開營利時，曾通知家寧往後收入仍是一人一半，但家寧疑似擔心收益全被Andy拿走，登入頻道後更改密碼，導致Andy無法使用。
去年（2025）首度開庭時，家寧否認犯罪，辯護律師強調家寧與Andy分手後有約定由家寧取得頻道所有權，並變更登入密碼，將備援信箱從Andy的email改成家寧的gmail信箱，頻道後台綁定的營利帳戶，也從Andy帳戶取消綁定，顯見雙方對於頻道所有權有變更之意。
今日二度開庭，家寧依然無罪答辯，也表達沒有意願與Andy調解；檢辯雙方都向法院聲請傳喚Andy出庭作證，法官已排定證人詰問順序第一棒即為Andy，第二棒為群海公司會計師，第三棒家寧爸張國龍、第四棒家寧、第五棒家寧妹張家芸。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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今日二度開庭，家寧依然無罪答辯，也表達沒有意願與Andy調解；檢辯雙方都向法院聲請傳喚Andy出庭作證，法官已排定證人詰問順序第一棒即為Andy，第二棒為群海公司會計師，第三棒家寧爸張國龍、第四棒家寧、第五棒家寧妹張家芸。
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