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▲小賈斯汀（如圖）深情演唱〈Baby〉，台下歌迷爆雞皮疙瘩。（圖／翻攝自HeyWarWars微博）

▲大賈斯汀（如圖）是暢銷歌手，紅遍半邊天。（圖／翻攝自Justin Randall Timberlake臉書）

加拿大巨星小賈斯汀（賈斯汀·德魯·比伯；Justin Drew Bieber）日前登上2026年科切拉音樂節（Coachella），豪砸約3.17億台幣演出，掀起全球矚目，其個人生活也引發討論，就有新一代粉絲好奇提問「為什麽Justin Bieber叫小賈斯汀？」、「為何他的名字前總要加個『小』字？」原來是他為了與更早成名的前輩歌手「大賈斯汀」（賈斯汀·蘭德爾·提姆布萊克；Justin Randall Timberlake）區隔，看得出敬重與謙讓之心。小賈斯汀命名真相相當單純，主要為與更早成名的歌手大賈斯汀做出區隔，賈斯汀·蘭德爾·提姆布萊克單飛後狂銷千萬張專輯，奪下十座葛萊美獎，2007年小賈斯汀以稚嫩之姿出道時，為避免與早已紅透半邊天的巨星前輩撞名，媒體便自然地為他冠上了「小」字。出道初期，2人其實沒有路線相撞的問題，當時大賈斯汀已是年過30、散發成熟魅力的輕熟男，更跨足企業被暱稱「賈老闆」；而小賈斯汀則是青澀少男，頂著招牌瀏海風靡少女，這「小」字精準定位了年紀，幫助他在樂壇建立起專屬的年輕偶像形象，也有了噱頭。隨著時光飛逝，青澀男孩終究會長大，度過變聲期後的小賈斯汀褪去稚氣，音樂風格轉向帶有性感氛圍的節奏藍調與嘻哈曲風，這時許多樂迷發現，他轉大人的起手勢與音樂軌跡，竟與當年大賈斯汀的路線如出一轍，這種相似的轉換，讓人看見音樂世代的潮汐更迭。小賈斯汀此次登上科切拉音樂節，演唱的包含成名曲〈Baby〉、〈Favorite Girl〉、〈That Should Be Me〉、〈Never Say Never〉及〈Beauty and a Beat〉，接連點燃現場沸騰氣氛，雖然這些招牌歌曲多以精華片段呈現，但滿滿的青春回憶殺，仍讓全場陷入瘋狂。在回顧經典之餘，小賈斯汀也展現了音樂歷程的進化，帶來新專輯《Swag》與《Swag II》的作品，輪番演出〈Speed Demon〉、〈First Place〉、〈Go Baby〉等曲目，同時展現了絕佳的音樂人緣，邀請The Kid LAROI、Tems與Wizkid等好友登台助陣，嗨爆全場。