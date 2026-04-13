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▲蕭薔（中）與安崎（左）、陶昕然（右）帶來王心凌的〈彩虹的微笑〉，票數意外不如預期。（圖／微博@Music_Data）

57歲女星蕭薔近期參加中國選秀節目《乘風2026》（浪姐7），不變美貌與精湛演出引發熱議，還在初舞台獻唱〈一簾幽夢〉，獲得全場最高分。而近日節目播出首個公演，蕭薔與安崎、陶昕然組成「安蕭鳥」組合，帶來王心凌的〈彩虹的微笑〉，但不料票數不如預期，身為隊長的蕭薔被問到如果結果不如意怎麼辦，她馬上霸氣扛下責任喊：「誰敢讓我的隊員走！我走！」讓一旁安崎聽了感動淚崩，全網也被迷翻直呼：「穩穩的安全感。」蕭薔與安崎、陶昕然在首個公演帶來王心凌的〈彩虹的微笑〉，不料表演完後票數不如預期，蕭薔也被問到：「如果結果不如意，妳怎麼辦？」她馬上霸氣回：「我走啊，誰敢讓我的隊員走，我走！我領導無方，應該是我來負責任才對」，讓觀眾狂喊：「不要，姐姐不要」。而蕭薔看到一旁的安崎哭了後，還接著說：「不用哭，沒有用的」，陶昕然則鎮定表示自己不會哭。而蕭薔霸氣護隊員的姿態，也讓全網都超感動，紛紛大讚：「蕭薔這才叫真女王」、「在職場上要是有這樣的領導该多好，真的是穩穩的安全感」、「明明表演的就很好，至少是850+的水平，結果給來個700多票倒数第一，是誰不生氣啊，蕭薔我唯一的姐」、「姐真霸氣，敢硬剛，她說哭沒有用的。」事實上，這次《浪姐7》首次公演引發許多爭議，不少人認為蕭薔帶領的「安蕭鳥」，雖然表演不是最強，但也不至於是票數最低的組合，並指出蕭薔生氣不是沒有原因，紛紛質疑有內幕：「真的很好奇《浪姐7》的投票標準，表現好的人得不到應有的成績。」除了蕭薔這組外，李小冉、唐藝昕、王濛表演的〈心願便利貼〉也引發爭議。只見一開口就走音的她們，竟獲得了857票，打敗莊法、維妮娜Nina、江語晨演唱的〈大藝術家〉，就連個人喜愛度排名，也是由李小冉拿下第1名、王濛第2名，讓外界質疑《浪姐7》人氣比實力重要，批評這根本不像是歌唱舞台，反而像搞笑綜藝。