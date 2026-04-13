我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）驚喜現身場邊熱身，讓球迷相當期待他傷癒回歸。（圖／美聯社／達志影像）

附加賽開打在即，西區最受矚目的金州勇士、洛杉磯快艇間的死鬥戰役將於台灣時間16日上午登場，火藥味十足。勇士隊迎回頭號球星柯瑞（Stephen Curry）坐鎮，格林（Draymond Jamal Green）出賽卻成未知數；另一邊快艇隊則在等待靈魂人物雷納德（Kawhi Leonard）是否能於附加賽關鍵時刻強行復出，與加蘭（Darius Garland）一起替快艇爭取季後賽資格。此外，原本預計整季報銷的勇士隊吉米．巴特勒（Jimmy Butler），今天也驚喜現身場邊熱身練球，讓球迷相當期待他能盡快回歸。兩隊在本季皆遭遇嚴重的傷病潮，在死鬥前以下幾位關鍵球員的傷病狀況報你知。格林日前因背傷被列為「出賽成疑」，預計缺席到本月14日。格林為隊上的「助攻王」，場均5.5助攻、5.51個籃板，附加賽上場還是未知數。今年2月轉至勇士隊的「波神」波爾辛吉斯，穿上勇士戰袍後，不僅曾罹患「姿勢性心搏過速症候群（POTS）」，後來又出現背部不適狀況，曾被外界虧是勇士「最虧交易」。不過，他近期已穩定上場，目前場均得分有16.7分，是球隊中第三高的選手。當家球星「可愛」雷納德今年傷勢不斷，近期又持續受到腳踝和手腕傷勢困擾，他在今天的比賽中再度因腳踝問題，選擇休戰。雷納德先前多半是帶傷出戰，不過在「輸了就放暑假」的附加賽生死鬥，屆時雷納德能否百分之百回歸，將是快艇能否順利晉級的關鍵指標。4月初仍和雷納德相繼輪休的後衛加蘭，目前腳趾傷勢目前已完全康復，被移出傷兵名單。今天對上勇士上場26分鐘，攻下15分、6助攻。金州勇士球星吉米．巴特勒（Jimmy Butler）在今年 1 月遭遇左膝十字韌帶撕裂重傷，導致轉戰灣區的第一個完整賽季就此停擺。不過在台灣時間今（13）日勇士對戰快艇的例行賽收官戰前，巴特勒竟現身場邊「小露一手」了，令球迷相當振奮，期待他盡速回到賽場。巴特勒雖暫時還無法參與接下來的附加賽，但他的現身無疑提振了球隊士氣。勇士隊即將在台灣時間16日上午10點，於附加賽首輪交手快艇，屆時柯瑞能否帶領球隊創造「老十傳奇」，讓勇士球迷相當期待。