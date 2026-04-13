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勞動部因開放千名印度移工引發反彈，顯示台灣民間對於大量印度人來台仍抱持疑慮；NOWNEWS去年（2025）11月曾獨家報導，一名來台工作的對酒吧女員工強吻、襲胸，由於他有「」被法官認定「」，判刑6個月、緩刑3年，不過，但他不服，主張在台灣有正當工作、固定住所，向法院聲明異議仍被駁回，印度工程師遭強制離台。本案發生在2024年6月10日凌晨1點，這名印度工程師前往台北市忠孝東路4段的酒吧喝酒，卻對女員工摸背、臉，不顧對方制止，摟脖子又抱住腰部，再以下體頂住女員工的下半身，還伸手搓揉胸部，明知遭遇強烈抗拒，他仍緊緊抱住女員工並強吻臉頰和脖子。北檢以強制猥褻罪起訴，審理期間，印度工程師，在國內外不曾犯罪，也不是對酒吧女員工預謀性騷擾或猥褻，願意對女方道歉賠償。北院審酌，印度工程師從2019年入境以來的確沒有前科，這次犯案應是酒後衝動失控，他的犯後態度良好，有意彌補過錯，又，相信他經過司法審判後會受到警惕，沒有再犯之虞，因此判刑6月並諭知緩刑3年，《刑法》第95條規定：「。」北院判決中有解釋，，既然本案有宣告緩刑並交付保護管束，依據《保安處分執行法》，將來由檢方執行時再決定是否強制驅逐。檢察官及印度工程師都沒提上訴，本案在去年12月9日判決定讞，12月30日工程師前往台北市婦幼隊報到，接受照相、採指紋及DNA，台北市衛生局原定今年1月19日建立個案資料，要進行身心治療和輔導程序，但就在前4天，也就是，但北檢沒有正當理由逕自驅逐出境，與法院命令自相矛盾，也對於犯罪矯正沒有幫助。，以加強他有留在台灣繼續擔任風電工程師的說服力。北院分案後曾詢問檢方意見，檢察官認為這名印度工程師，而《保安處分執行法》已有規定：「對於外國人保護管束者，得以驅逐出境代之」。法官指出，檢方已斟酌具體情狀並依職權裁量並無違法，因此駁回受刑人的異議。印度工程師一度提起抗告又自動撤回，檢方執行方式已確定，因此將他驅逐出境。