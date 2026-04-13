我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA（美國職業籃球聯賽）例行賽今（10）日正式落幕，東西區排名第7至第10名的球隊並非直接晉級或淘汰，而是必須進入「附加賽（Play-In Tournament）」爭奪各區最後兩張季後賽門票，附加賽採取「排名分組對抗。《NOWNEWS》為球迷解析附加賽生存戰、生死戰賽制，把7、8名之爭稱作生存戰，9、10名稱作生死戰，一次搞懂晉級規則！在附加賽的殘酷賽制中，例行賽排名第7與第8的球隊，擁有「兩條命」優勢。包含西區的鳳凰城太陽、波特蘭拓荒者，以及東區的費城 76 人、奧蘭多魔術，他們即便在首戰失利，也還有第二次機會爭奪第8種子，晉級容錯率極高。反觀處於第9、10 名的球隊，處境則極為艱險。西區的洛杉磯快艇、金州勇士，以及東區的夏洛特黃蜂、邁阿密熱火，完全沒有輸球空間，吞下一場敗仗就得直接放暑假，連贏兩場才有季後賽資格，也將是本次附加賽最具張力的看點。4/15（三）07：30 [東區]： 奧蘭多魔術（8）vs. 費城 76 人（7）4/15（三）10：00 [西區]： 波特蘭拓荒者（8）vs. 鳳凰城太陽（7）贏家： 立即鎖定第7種子，進入季後賽。輸家： 尚不會被淘汰，獲得「二次保險」，將與另一組的勝者爭奪最後名額。4/16（四）07：30 [東區]： 邁阿密熱火（10）vs. 夏洛特黃蜂（9）4/16（四）10：00 [西區]： 金州勇士（10）vs. 洛杉磯快艇（9）贏家： 暫時活下來，需再打一場最終戰，爭奪最後名額。輸家： 直接淘汰，賽季提前結束。4/18（六）07：30 [東區]：生存戰輸家 vs. 生死戰贏家4/18（六）10：00 [西區]：生存戰輸家 vs. 生死戰贏家贏家： 爭得最後名額。輸家： 淘汰，賽季提前結束。