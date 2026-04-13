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東區附加賽將於台灣時間15日上午7點半，由排名第7的費城76人在主場迎戰第8的奧蘭多魔術。兩隊都握有「2條命」的晉級優勢，贏球方能直接以第 7 種子身分晉級季後賽。不過去（2025）年11月、本賽季開打不久，魔術薩格斯（Jalen Suggs）、76人卓蒙德（Andre Drummond）就曾上演「出手推人」，也為這場即將到來的附加賽決鬥添上「復仇」情節。費城76人在主力中鋒安比德（Joel Embiid）近期因闌尾炎手術缺賽，後衛馬克西（Tyrese Maxey）右手小指肌腱受傷，但在對上仍帶傷上陣，領軍擊退溜馬。他賽後坦言，手指確實「有點怪」，不過也說，「現在不是保守的時候，我們需要每一場勝利。」希望讓氣勢依值延續到附加賽。另一邊，魔術隊今天在例行賽最後一天強碰東區第二的塞爾提克，以108：113，5分之差敗下陣，但也繼續為附加賽熱熱手感。此外，魔術隊在此戰前已經取得五連勝，自從3月底以87：139敗給暴龍隊後，狀態持續回穩中。回顧兩隊本賽季對戰，在去年 11 月交手時曾爆發嚴重肢體衝突，當時魔術隊次節手感發燙，單節投27中20、狂轟51 分，刷新隊史紀錄。然而在上半場結束前27秒，76 人中鋒卓蒙德（Andre Drummond）因拉扯衣角與魔術溫德爾·卡特（Wendell Carter Jr.）槓上，卓蒙德更擺出戰鬥架勢，點燃雙方怒火。此時魔術後衛薩格斯（Jalen Suggs）展現「挺兄弟」悍將性格，從畫面外衝入狠推體重約 127 公斤的卓蒙德，導致衝突升級，包括魔術貝恩（Desmond Bane）與 76 人沃克（Jabari Walker）全捲入大亂鬥。最終薩格斯連吃兩次技術犯規，立即遭驅逐出場，卓蒙德等人也領一次技術犯規收場。薩格斯賽後更直言，「不後悔，永遠力挺兄弟！」當時魔術最終以144：103痛宰76人，隨著附加賽點燃戰火，雙方在攸關第7種子的戰意重逢，這場「本季恩怨」也將再度上演。