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台北曾引發食安風波的知名甜甜圈店「滿月甜甜圈」（Fullmoon Donut，已歇業），去年遭前員工爆料「活老鼠亂竄、過期食材照用」，一度掀起輿論譁然。不過事件最終出現大逆轉，台北地檢署今（13）日認定，發文的王姓男子未經查證即散布不實內容，涉犯《刑法》加重誹謗罪，但考量其坦承犯行並完成賠償，給予緩起訴處分，為期1年。檢方調查，王男於2024年7月應徵進入「滿月甜甜圈」敦南店工作，並在填寫報到資料時，同意在職及離職後不得公開對公司做出不利指摘。然而他僅任職1天便離職，隨即在社群平台Threads發文，指控店內衛生狀況惡劣，引發外界高度關注。該篇貼文內容指稱，店內曾將「活老鼠」裝入塑膠袋後隨意擺放，員工休息室瀰漫鼠味，甚至食材過期仍持續使用，包括粥品反覆加熱販售、咖啡機未以專用清潔劑清洗等情形。貼文曝光後迅速擴散，引發消費者質疑與抵制聲浪。不過，台北市政府衛生局接獲通報後派員稽查，並未發現老鼠糞便或食材逾期等違規情事。店家隨後暫停營業，並對王男提起刑事告訴。王男事後也公開致歉，坦承相關指控並非親眼所見，係受他人說法影響且未經查證即發布。案件進入司法程序後，檢察官認定王男行為已構成加重誹謗罪，但審酌其無前科、犯後坦承且態度尚可，並已與店家以70萬元達成和解且完成賠償，最終給予緩起訴處分。全案也為這起一度引爆食安疑雲的爭議劃下句點。