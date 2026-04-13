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▲「聽見墾丁」半島 ê 琴書交響音樂會由高雄市交響樂團擔綱演出。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.13）

▲「聽見墾丁」半島 ê 琴書交響音樂會將於5月2日17時在鵝鑾鼻公園舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.13）

墾丁國家公園管理處推出全新戶外音樂品牌「聽見墾丁」，今（13）日在大東文化藝術中心舉辦宣傳記者會。「聽見墾丁」首場音樂會將於5月2日17時在鵝鑾鼻公園舉辦，以「半島 ê 琴書」為主題，透過音樂串起恆春半島的文化記憶，邀請民眾走進自然，在海天之間感受音樂與土地交織的魅力。「聽見墾丁」半島 ê 琴書交響音樂會由高雄市交響樂團擔綱演出，在指揮張尹芳帶領下，攜手男中音許逸聖、月琴演奏家薛榮漢（哈姆 Hamu）、排灣貝拉青少年人聲樂團，以及藝人黃瑜嫻（小嫻）共同演出。節目內容融合交響樂、人聲、聲樂與在地元素，將古調、民謠重新編曲詮釋，讓傳統在當代聲音中重新被聽見；同時也選入世界半島地區的音樂作品，呼應恆春半島的地理意象，展現文化之間的交流與共鳴 。墾管處表示，墾丁不只有湛藍海洋與豐富生態，也蘊含深厚的人文故事。透過音樂會形式，讓自然景觀成為舞台、讓文化成為旋律，希望帶給民眾不同於以往的國家公園體驗，不只是看風景，更是「用耳朵認識墾丁」。墾管處指出，「聽見墾丁」不只是單場活動，而是一項將持續推動的年度音樂品牌。未來將讓音樂走出室內場館，走進山海之間，打造具有在地特色與開放氛圍的戶外音樂場域。觀眾可以坐在草地上，看著夕陽、吹著海風，在最自然的狀態下，享受交響樂的現場演出。此次演出地點選在鵝鑾鼻公園，不僅擁有開闊的海天景觀，也蘊含豐富的自然與歷史意義。園區內珊瑚礁地形壯闊、熱帶海岸林蓊鬱，步道蜿蜒其間，蘊藏豐富的史前遺址，與被譽為「東亞之光」的鵝鑾鼻燈塔，更為這片場域增添獨特的人文風景。為提升參與便利性，活動當日下午將安排志工導覽（3梯次、每梯20人，現場報名），並提供免費接駁服務，讓民眾輕鬆抵達會場。相關資訊可至墾管處官方臉書查詢。