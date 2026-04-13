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新竹縣竹東鎮於去年（2025年）9月發生一起令人鼻酸的死亡車禍！一名擁有20多年職業駕駛經驗的56歲程姓男子，駕駛營業大貨車違規停靠卸貨，離開起步時，不慎撞擊並輾斃好心提供三角錐協助的84歲許姓老婦，新竹地方法院審理後，考量程男坦承犯行、符合自首要件，依過失致死罪判處有期徒刑6個月，可易科罰金。回顧案情，2025年9月30日上午，程男開著貨車至竹東鎮長春路卸貨，鄰居許姓老婦熱心提供三角錐供其擺放，未料程男在完成工作、交還三角錐後，欲駕車起駛之際，竟疏忽大貨車車頭的視線死角，未注意正步行經過車頭前方的老婦人，導致老婦倒地後遭左後輪輾壓，因顱骨骨折及創傷性休克當場身亡。法官審理時指出，程男身為資深職業駕駛，理應清楚大貨車觀察角度受限，起步前更應隨時觀察車頭前方人車動向，且事發當時天候與視距良好，客觀上並無不能注意之情事，程男的疏忽確實造成被害人家屬莫大傷害，行為確有不當。法官審酌程男犯後坦承犯行、態度尚可，且雖有調解意願，但因與被害人家屬提出的賠償條件差距過大，雙方未能達成和解。法院綜合考量程男的高職學歷、已婚、有成年子女及普通家庭經濟狀況等生活背景，最終判處有期徒刑6個月，得易科罰金，全案仍可上訴。