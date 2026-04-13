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Yotuber「Andy老師」王崇睿，去年（2025）分手家寧後對前女友的全家開戰，提告追討遭侵占的「眾量級CROWD」頻道收入4千多萬元，今天是第2次開準備庭，Andy的「無緣岳母」曾淑惠仍不改「孝親費」的答辯方向，認為她沒侵占而是Andy與家寧有「贈與」給她和先生，還對法官喊窮，如果繳完國稅局追討的欠稅及罰鍰2700萬元後將所剩無幾，無法依照Andy提出的和解條件賠償。「家寧媽」曾淑惠2018年出資10萬元登記設立群海娛樂股份有限公司，佔股50％，Andy、家寧各出5萬，各佔股25％；眾量級頻道帶來的收入由群海公司入帳、報稅，曾淑惠再分配收益給Andy和家寧。不過檢方查出，曾淑惠侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，用以繳卡費、買保險、外幣定存，並漏報頻道收入逃漏稅572萬元；她還找家寧爸張國龍、家寧妹張家芸湊出11名人頭員工，偽造2018到2022年有1609萬的薪資支出，藉此逃漏稅。2025年9月17日首度開庭時，曾淑惠只承認以人頭員工虛報薪資，其餘不認罪，還說眾量級頻道綁定收益帳戶是Andy改成家寧爸的帳戶，家寧、Andy沒要求取回廣告收益，因此誤認這是感謝他們夫婦平常的照顧與恩情。本案歷經新北地院三次調解均無共識，今天二度開庭，法官詢問雙方談得如何，曾淑惠透過律師表達，國稅局認定的繳稅額及行政罰鍰達2700多萬元，確定繳完後再就公司剩餘款討論如何分配，有消息再向法院陳報。家寧在本案同時兼具告訴人及被告雙重身分，Andy告她未經允許更改眾量級頻道的密碼，涉犯妨害電腦使用罪，不過在曾淑惠侵占頻道收入的部分，家寧已獲檢方認證並未侵占，她是以群海娛樂公司監察人的身分，對於「負責人曾淑惠」提起刑事附帶民事訴訟「以保障公司權益」，換句話說，這是女兒告媽媽Ａ錢。家寧的辯護律師郭柏鴻表示，關於「侵占」的部分是否和解，等稅務問題處理完再說，至於Andy告家寧偷改密碼的部分，因家寧主張清白，因此不會和解。Andy的委任律師林哲健說，被告目前提出的條件，告訴人無法接受，相關罰鍰應該由曾淑惠自行吸收。關於檢方起訴家寧擅改頻道密碼，Andy也無意談和解。