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7-11哈根達斯買四送四還能更便宜！外送平台1.8折買到

原本一支129元的雪糕，現在一次購買8支（原價1032元）變成516元，直接省一半，活動已經剩下最後2天到明4月14日就截止

僅用183元就買到8支哈根達斯的雪糕，相當於1.8折，平均一支才23元，實在太划算了！

▲7-11哈根達斯雪糕買4送4活動只到明天，有內行網友教學最低1.8折買法爆紅，不少民眾都實測成功。（圖／業者提供）

7-11哈根達斯foodomo下單實測！簡單教學步驟一次看

如果不是新戶可以打上「天天小確幸」，也可以折抵26元，也是不無小補！

▲民眾下載foodomo可以使用優惠券搭配OPEN POINT點數折抵，有機會買到更低價的哈根達斯雪糕，有內行人以1.8折、每支23元入手超划算。（圖/Threads）

如果說你是foodomo新戶又有超過400點以上，那你甚至可能0元入手8支哈根達斯雪糕呢！

夏季冰品優惠買起來！7-11近日推出哈根達斯指定雪糕買4送4的優惠，8支特價只要516元，不過有內行人發現，如果是使用外送平台「foodomo」購買的話，新戶不僅有優惠碼可以使用，還能直接折抵OPEN POINT點數，最低可能0元就能帶回8支哈根達斯雪糕，記者也經過實測發現方法可行，有網友最低買到23元一支，相當於1.8折超級便宜。7-11最近活動夏季冰品優惠開跑，哈根達斯獨家跟7-11推出「買四送四」的優惠，，不少民眾都趕快衝到7-11去補貨，買回來囤在冰箱冷凍庫。而有內行網友就發現，可以不用到7-11門市購買，使用外送平台「foodomo」也能夠享有同樣優惠，而且如果是新戶的話會有優惠碼可以使用，折抵77元至150元不等，加上foodomo有連動7-11OPEN POINT的點數，如果常常去7-11消費有累積點數的話，還可以一次扣除。以該網友來看，最後經過全部折扣扣除，《NOWNEWS》記者也實際操作，但可惜因為記者不是「foodomo新戶」所以沒有享有折扣碼優惠，不過還是可以使用優惠碼「天天小確幸」折抵26元，加上能用OPEN POINT點數折抵150元，平均下來單支雪糕也大約只要44元，也是比買一送一還要更便宜！操作流程也非常簡單，民眾先下載「Foodomo」的APP，打開註冊帳號之後，到7-11點選冰品，選擇指定滿8件516元的優惠雪糕，選滿8支之後就去結帳頁面，接著在優惠券地方選擇想要使用的折扣，新戶應該都會有送一些優惠券，點選折扣幅度最大的即可，接著如果要使用OPEN POINT點數折抵，就直接按全部折抵或輸入金額，然後結帳。但這裡就是看你平常有沒有常常在統一集團的店家消費，消費頻率高回饋的點數自然越多，就能用更低的價格買到哈根達斯雪糕，活動只剩下最後2天，現在不囤夏天要吃的冰品更待何時！