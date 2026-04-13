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▲洛杉磯快艇隊在收官戰讓核心球星雷納德（Kawhi Leonard）輪休備戰，憑藉連續15季勝率破5成的強大底蘊備戰附加賽。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季NBA例行賽正式劃下句點，東、西區排名與附加賽對陣組合也隨之揭曉。根據最終戰績排名，西區將由第7名太陽隊（Phoenix Suns）對陣第8名波特蘭拓荒者隊，第9名洛杉磯快艇隊則要與第10名金州勇士隊展開生死戰。東區方面，第7名費城76人將遭遇第8名魔術隊，第9名黃蜂隊則對決第10名熱火隊。這場關於季後賽門票的生存遊戲，將於台灣時間4月15日正式點燃戰火。美國媒體《Yahoo Sports》針對即將到來的附加賽發布了最新的賠率預測。在西區第7對第8的關鍵戰中，專家看好擁有主場優勢的太陽隊能贏拓荒者3.5分，總分賠率定在217.5。而在全美注目的第9對第10名的生死戰中，快艇隊也被看好能以4.5分的優勢擊敗勇士隊。根據這項數據分析顯示，媒體普遍認為附加賽首輪並不存在「以下剋上」的可能性，具備主場優勢與較高排名的球隊將在首回合佔得先機。東區附加賽的賠率同樣呈現主隊佔優的趨勢。手握主場優勢的費城76人被看好能贏魔術1.5分，顯示出這場7對8的對決實力極為接近。而在9對10的組合中，黃蜂隊則被賦予極高期待，讓分達到5.5分。根據附加賽規則，7對8的勝者將直接鎖定分區第7種子，敗者則需與9對10的勝者進行第二輪廝殺，競爭最後的第8種子席位，這意味著排名較後的熱火與勇士必須連續贏下兩場客場戰役，才能擠進季後賽窄門。在附加賽下半區的四支球隊中，洛杉磯快艇隊被公認為最具晉級相的強權。快艇隊目前已達成連續15個賽季勝率超過50％的驚人紀錄。為了備戰台灣時間16日對陣勇士隊的比賽，快艇在例行賽收官戰果斷輪休核心球星雷納德（Kawhi Leonard），意圖以最完整的體能狀態面對附加賽，快艇也被認為最有機會連贏兩場、最終殺入季後賽的西區奇兵。