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▲粉絲挖出疑似楷燦女友的網紅拍照背景，跟楷燦家非常相似（如左圖），兩人還曾穿過同款外套（如右圖）。（圖／微博@重頭戲、微博@泡菜搬運工）

韓國男團NCT成員楷燦（本名李東赫）在近日被捕捉與一名網紅，有大量在相同地點的打卡照、以及多個疑似同款商品等，傳出戀愛緋聞。不料又有粉絲發現楷燦4月沒有美國行程，卻前往了美國拉斯維加斯，該名網紅似乎也同行。而楷燦為了不讓私生飯發現，還反覆預定並取消了12班航班。沒想到大批粉絲為了證實他是否與女友出國，竟然翻出他航班資訊，並大肆散播後，於韓國各機場圍堵他，果然昨（13）日凌晨楷燦現身機場，直接被粉絲失控追罵，場面一片混亂。楷燦昨日一現身韓國機場，就被大批粉絲圍堵，並追著他狂飆：「你這狗崽子」、「豬崽子」等侮辱性字眼，場面超混亂，讓外界都對粉絲行為感到非常傻眼。但事實上，楷燦為了躲避私生飯，反覆預定並取消了12班航班，不料還是被粉絲發現，不僅對外公開他的航班資訊，還號召其他粉絲圍堵在韓國各機場，進行「抓豬行動」，並即時與其他粉絲互通訊息報告狀況，最終也真的堵到楷燦。而粉絲散播航班資訊，外流楷燦私人行程的行為，也引發大量批評，許多人認為這已經嚴重侵害到藝人隱私，怒批跟私生飯行為沒什麼不同，「先不討論談戀愛對不對，沒人覺得他航班訊息被這樣洩露很恐怖嗎？」、「為什麼對李楷燦惡意那麼大，事態已經誇張到不敢置信」、「散佈航班訊息做著跟私生一樣的事情，還站在道德至高點去罵他」、「事情發展到現在，根本就是一場空前盛大的霸凌行為。」回顧整起事件，楷燦在近期傳出與一位網紅熱戀，粉絲也開啟柯南模式，狂找蛛絲馬跡，真的找到了一名疑似楷燦女友的社群帳號。粉絲做對比後，發現兩人不只會在同地點打卡，還有許多同款衣物及單品等，就連該名網紅拍照的背景，都跟楷燦家的牆壁高度相似。除此之外，還有人發現在3月22日的NCT DREAM演唱會中，該名網紅還坐在NCT隊友家人旁邊，更讓粉絲認定她就是楷燦女友。而在緋聞默默延燒的同時，又有粉絲發現楷燦在沒有美國行程的4月，前往了拉斯維加斯，而疑似女友的網紅帳號，也曬出了前往美國的機票。雖然楷燦為了躲避私生飯，反覆預定並取消了12班航班，但不料大批粉絲分批聚集在韓國各機場蹲點，並即時互相通報，結果真的在昨日凌晨捕捉到楷燦回國，還有同班機網友爆料，楷燦是與該名網紅一起回國。而楷燦一現身，就讓粉絲認定他是坐實緋聞，因此出現瘋狂地怒罵行為。