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「世界貓王」再添一金！台灣體操好手唐嘉鴻今（13）日在體操世界盃克羅埃西亞站，以難度分6.5、執行分8.633分，落地再加0.1分，共15.233分奪得男子單槓金牌奪，更是今年世界盃的第3金！也已經憑積分優勢，順勢拿下2026年世界盃單槓總冠軍，重新寫下自身歷史。唐嘉鴻在資格賽以難度6.0分套路出擊，最終8.333分執行分，好表現讓他以14.433分排在第2名晉級決賽，雖與哥倫比亞19歲新星維拉（Camilo Vera）同分，但維拉執行分較高，因此唐嘉鴻以資格賽第2名進入決賽。決賽中，唐嘉鴻執行難度分6.5的組合，最終完美落地，贏得場邊觀眾喝采。唐嘉鴻獲得執行分8.633分、落地再加0.1分，共15.233分，在決賽選手中獨占鰲頭，領先哈薩克選手米拉德．卡里米（Milad Karimi）的14.933分。最終「貓王」以0.3分差距取勝，更是在場唯一突破15分的選手。這已是唐嘉鴻今年第三次奪得世界盃單槓金牌，繼巴庫站、安塔利亞站，直到這次克羅埃西亞站都拿金牌，更是三連霸。因此他的積分也已穩坐冠軍寶座，賽後直接帶走年度總冠軍獎。不過唐嘉鴻並不自滿，面對採訪他透露，有些動作細節還可以更好，也會維持身體狀態、精進動作品質，「繼續努力！」本季狀態極佳的唐嘉鴻，緊接著會先參加斯洛維尼亞挑戰賽，並持續準備6月的亞洲錦標賽、10月世界競技體操錦標賽等大型賽事，支持者也有機會看見唐嘉鴻的體操全能。此外，9月登場的名古屋亞洲運動會，預計也是唐嘉鴻將為今年的備戰重點，他曾在2018年的雅加達亞運會奪得男子單槓冠軍、地板亞軍好成績，今年也將繼續挑戰自我。