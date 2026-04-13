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▲Star Lace推出全新機能襪，透過材料與設計的結合，提供更舒適的日常穿著體驗。（圖／翻攝畫面）

隨著紡織技術發展與材料科技持續發展，機能布料應用正逐漸從運動服飾延伸至生活配件與日常衣物。機能織品品牌 Star Lace近日宣布推出全新機能襪，希望透過材料與設計的結合，提供更舒適的日常穿著體驗。近年來消費者越來越重視穿著配件的舒適度與透氣性。品牌觀察到，襪類產品近年已從基本生活用品逐漸轉向機能型商品，品牌透過材料創新與結構設計，為市場帶來更多差異化選擇。品牌表示，隨著機能紡織技術成熟，襪類產品也逐漸導入各類功能性纖維，從保暖、透氣到支撐設計，皆成為消費者選購的重要考量。其中遠紅外線材料過去多應用於機能布料與保暖衣物領域，將礦物微粒融入紗線中，這類技術目前已被廣泛應用於運動服飾與機能紡織產品。除了紗線材料外，產品在織造設計上也加入多項機能結構，包括3D立體氣墊襪底設計、足弓支撐織法、透氣織紋結構、彈性襪口設計等特殊設計。品牌表示，產品主要鎖定通勤族、長時間站立工作者、運動族群、高齡者等。Star Lace表示，未來品牌將持續投入機能纖維與紡織技術的研發，希望在機能襪與生活織品領域提供更多創新產品，讓機能紡織逐漸融入日常生活。