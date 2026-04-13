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差1個數字與2.4億頭獎擦肩而過！「幸運兒」在高雄關帝廟誕生

高雄市苓雅區武廟路41號－天福彩券行

▲高雄關帝廟香火鼎盛，周邊也有不少彩券行。（圖／高雄關帝廟）

4月13日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000030期）

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威力彩頭獎、貳獎獎金差數十倍？核心玩法一次看

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

跟2.4億頭獎擦肩而過！威力彩第115000030期今（13）日晚間開獎，獎號分別為第一區03、10、11、16、19、24，第二區05。台彩公司晚間22時公布派彩結果，本期頭獎並未開出，但卻開出1注貳獎，獎項誕生於高雄市，貳獎獎金有875萬，但與頭獎2.4億相差27倍之多，得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。4月13日開獎的威力彩頭獎金額高達2.4億，台彩晚間22時公布中獎結果，本期威力彩頭獎槓龜，貳獎則有1注中獎，這名幸運兒第一區6個號碼全中、但第二區沒中，拿到貳獎獎金875萬5946元，中獎彩券行如下：更令人驚訝的是，天福彩券行就位於高雄關帝廟（武廟）正對面，極有可能是信眾參拜完之後順手買了彩券中獎。※派彩結果以台彩官網資料為主。威力彩的遊戲規則總共有兩區，第一區38個號碼選6個，第二區8個號碼選1個，每一注價格為100元，不過威力彩需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎，因此最常見的包牌就是，第一區選好固定的6個號碼之後，將第二區8個號碼都買下，一組則是新台幣800元。若本次這位幸運兒當時有採取包牌策略，就能獨得帶走2.4億財富，真的相當可惜。