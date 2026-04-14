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洛杉磯天使隊的超級巨星「神鱒」楚奧特（Mike Trout），近期似乎與「痛」字結下不解之緣。繼日前才因觸身球受傷後，13日在客場對陣辛辛那提紅人的比賽中，竟發生在三壘壘包上遭隊友擊出的「151公里」強襲界外球直接爆擊手臂的意外。接連不斷的血光之災讓球迷驚呼：「簡直慘到需要去改改運了！」意外發生在2局上半，天使隊進攻攻佔一、三壘。當時三壘跑者楚奧特正專注盯著本壘動向，不料打擊的隊友索萊爾（Jorge Soler）擊出一記極為強勁的拉回界外球，這顆球速高達94英哩（約151公里）的硬球，在楚奧特完全反應不及的情況下，直接重擊其右手臂靠近肘部的位置。根據ESPN公開的轉播畫面，實況主驚叫道：「噢！打到楚奧特了！正好打在手肘附近！」強大的衝擊力讓天使球迷的心此刻想必揪成一塊。防護員隨即衝上場察看，但強悍的楚奧特僅揮揮手示意「我沒事」，堅持留在場上繼續比賽。隨後索萊爾擊出高飛犧牲打，楚奧特更忍著手臂劇痛奮力跑回本壘，幫助球隊取得5：0領先。天使隊最終也以9：6贏球，順利拿下系列賽。事實上，楚奧特本月5日才在對陣水手的比賽中挨了一記沉重的觸身球，導致隔日缺賽。如今才回歸不久，又發生遭隊友打球擊中的倒楣事。社群媒體上的球迷紛紛表示：「這運氣真的慘不忍睹」、「這種倒楣程度真的需要去轉運了」、「才剛挨完觸身球，現在又被球K，神鱒保重啊」。不過，即便意外連連仍堅持跑壘、為球隊建功的強韌精神，也讓網友大讚：「不愧是現役傳奇，意志力驚人！」