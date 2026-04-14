隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽正式收官，金州勇士隊正全力備戰即將到來的附加賽，但球隊內部的人員變動傳聞已悄然升溫。根據隊媒《Blue Man Hoop》最新分析，去年底加盟的「小柯瑞」賽斯・柯瑞（Seth Curry）可能已不在球隊未來的計畫中；而昔日勇士三冠功臣魯尼（Kevon Looney）在紐奧良鵜鶘的時光也恐將劃下句點，面臨被裁掉的命運。

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輪替名單露端倪　柯瑞勇士生涯恐到頭？

在周一對陣洛杉磯快艇的例行賽最終戰中，雖然小柯瑞獲得了12分鐘的上場時間並貢獻6分。但隊媒指出，他的所有上場時間都是與球隊邊緣人或雙向合約球員（斯賓瑟、威廉斯等）共同度過，而非與主力的核心輪替陣容配合。

儘管35歲的賽斯在傷癒回歸後展現出高達48%的三分球命中率，但本季他因傷僅出賽10場，總上場時間不足140分鐘。分析指出，在面對「贏球或回家」的附加賽生死戰，總教練科爾（Steve Kerr）預計會縮減輪替至8人，即便巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）缺陣，賽斯也難以進入核心名單。

Blue Man Hoop》指出，考慮到勇士下賽季可能透過樂透選秀或自由市場補強，這位12年老將二度披上勇士戰袍的時光可能僅剩餘輝。

▲儘管35歲的小柯瑞在傷癒回歸後展現出高達48%的三分球命中率，但本季他因傷僅出賽10場，總上場時間不足140分鐘。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管35歲的小柯瑞在傷癒回歸後展現出高達48%的三分球命中率，但本季他因傷僅出賽10場，總上場時間不足140分鐘。（圖／美聯社／達志影像）
昔日奪冠功臣處境艱難　魯尼傳季後將成自由球員

另一方面，曾在灣區效力十年、贏得三座總冠軍的功勳中鋒魯尼，在紐奧良的處境同樣令人唏噓。去年夏天他與鵜鶘簽下兩年合約（第二年為球隊選項），但本季他僅出賽21場，下半季更是幾乎掉出輪替名單。

隨著鵜鶘決定擁抱年輕化，重用奎恩（Derik Queen）與米西（Yves Missi）兩位潛力中鋒，鵜鶘極有可能不執行魯尼下賽季的球隊選項，使其成為不受限自由球員。雖然魯尼年僅30歲且具備冠軍經驗，但在這支重建球隊中已失去位置。

勇士迷期待「魯尼回歸」？專家給出冷峻評估

對於灣區球迷期盼魯尼重返勇士的聲音，隊媒指出雖然不能完全排除可能性，但難度極高。目前勇士的中鋒位置已有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與艾爾・霍福德（Al Horford），球團在自由市場開啟後，首要任務並非尋找一名板凳末端的中鋒。

儘管魯尼的回歸能贏得球迷的掌聲與情感支持，但對於志在重返爭冠行列的勇士來說，現實的戰力補強優先級顯然高於情懷。

▲對於灣區球迷期盼魯尼重返勇士的聲音，隊媒指出雖然不能完全排除可能性，但難度極高。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於灣區球迷期盼魯尼重返勇士的聲音，隊媒指出雖然不能完全排除可能性，但難度極高。（圖／美聯社／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...