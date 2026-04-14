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▲孟潔（右）、馮晨軒（左）合作擦出愛火，社群互動早露端倪，如今傳出成功求婚消息。（圖／馮晨軒IG＠cookiefeng1025）

孟潔去年被拍戀情 馮晨軒精心策劃求婚

▲孟潔（如圖）與馮晨軒的戀情傳出更進一步，據傳男方已經在杜拜求婚成功。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

孟潔曾捲入感情爭議 姐弟戀穩定發展

中華職棒新球季才剛開打，樂天女孩成員孟潔卻傳出感情喜訊，據悉她與自選秀節目出道的藝人馮晨軒（餅乾）穩定交往一段時間後，男方已在杜拜安排浪漫求婚橋段，成功讓孟潔點頭答應，消息雖未由雙方正式公開，但已在演藝圈內流傳，不少親友也私下送上祝福。35歲樂天女孩孟潔與藝人馮晨軒2人戀情其實早有跡可循，去年11月曾被媒體捕捉到私下約會畫面，互動親密，引發外界關注，當時經紀公司僅以「藝人正常交友」回應，未正面承認戀情，儘管如此雙方之後仍維持低調態度，鮮少在公開場合放閃，顯示對這段關係相當謹慎經營。根據《鏡週刊》報導，馮晨軒在農曆年後便開始規劃海外行程，帶著孟潔前往杜拜旅遊，並在當地安排驚喜求婚，整體過程保密到家僅少數親近友人知情，這趟旅行不僅是放鬆行程，更成為2人關係的重要轉折點，也讓這段戀情正式邁入新階段。35歲的孟潔近年活躍於職棒與職籃啦啦隊，人氣持續攀升，但感情生活也多次成為焦點，過去她曾與前經紀人交往，戀情維持數年後告終，之後又被影射與富商關係，引發輿論討論，對此她曾公開否認相關指控，強調未介入他人感情，試圖平息風波。相較過往經歷，孟潔與馮晨軒這段感情顯得更加穩定，2人相差2歲屬於姐弟戀關係，但在生活步調與價值觀上相當契合，男方過去曾提及希望另一半個性單純、生活規律，而孟潔內向、工作專注的特質正好符合期待，如今傳出求婚成功，也讓外界看好這段戀情的未來發展。