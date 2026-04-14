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▲丹丹（中）因為曬出一張與球星林志傑（右）合照，遭到酸民攻擊。（圖／翻攝自丹丹Threads@yea_wu）

丹丹外型遭惡意批評 坦言自知卻仍熱愛舞台

▲丹丹直言自己知道身材弱勢，但仍舊熱愛啦啦隊工作。（圖／翻攝自丹丹Threads@yea_wu）

曾因負評多次崩潰落淚 感謝支持者持續前進

丹丹全文

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹（吳丹燁），近日在社群平台分享與籃球球星林志傑於引退賽後的合照，原本是紀錄活動的開心時刻，卻意外引發爭議。貼文曝光後，不少網友將焦點從活動本身轉向她的外型，針對身材發表負面評論，甚至出現帶有攻擊性的言論。對此，丹丹昨（13）日透過長文直球對決，直言：「我也知道我又矮又胖！」讓不少粉絲十分心疼，就連隊內好友李雅英也出面力挺，直言：「只有我可以欺負丹丹！」在留言區中，有網友直接以「腿和手臂粗」、「身材條件差」等語句批評丹丹，甚至進一步質疑她在啦啦隊中的位置引發輿論譁然，相關言論不僅針對外型，也帶有貶低丹丹意味，使事件迅速發酵，面對這樣的攻擊，不少網友也跳出來替丹丹抱不平，認為批評已經過度。對於外界批評，丹丹隨後親自在社群發文回應，語氣坦率直白，她表示自己其實很清楚外型條件：「我也是知道我很壯，我又矮又胖！」並非對批評毫無自覺，但她強調自己仍然熱愛這份工作，只要還有機會站上舞台就會持續努力，她也反問外界：「你以為我不想要有大長腿嗎？」一句話道出心聲。對此，韓籍啦啦隊女神李雅英也親上火線聲援好友，直言：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，妳本來的樣子就是最棒的！我很尊敬妳對生活的態度，妳總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作！最帥的丹丹我愛妳喔！」丹丹進一步透露，類似的言論其實早已習以為常，但這並不代表不會受傷，她坦言過去曾多次因負評崩潰落淚，甚至懷疑自己，因此心理壓力相當沉重，但丹丹也提到自己面對這些惡意攻擊，不禁思考對方究竟能從中得到什麼，並呼籲外界在發言時能多一分同理與尊重。儘管遭遇批評，丹丹仍選擇以正面態度面對，她感謝支持她的粉絲為其發聲，並表示會繼續努力撐過輿論壓力，最後丹丹也在文中呼籲：「這世界很美好，多看看美麗的事物。」希望大家能將注意力放在更有意義的事情上。嗯～其實我也是知道我很壯我又矮又胖但我愛我的工作只要公司願意給我機會我就會努力的出現在你們面前大家的喜好本來就不同你以為我不想要有大長腿嗎這樣的言論於我已經見怪不怪我已經對自己講過無數次了甚至說的更難聽那一次不是爆哭不是懷疑自己但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？不知道但謝謝愛我的你們謝謝你們為我挺身而出輿論壓力撐過就是過了撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞很多話可以不要這麼輕易說出口這世界很美好多看看美麗的事物懂得感恩朝著想成為的人前進生命中很多值得關注的事情當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦