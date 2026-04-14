富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹（吳丹燁），近日在社群平台分享與籃球球星林志傑於引退賽後的合照，原本是紀錄活動的開心時刻，卻意外引發爭議。貼文曝光後，不少網友將焦點從活動本身轉向她的外型，針對身材發表負面評論，甚至出現帶有攻擊性的言論。對此，丹丹昨（13）日透過長文直球對決，直言：「我也知道我又矮又胖！」讓不少粉絲十分心疼，就連隊內好友李雅英也出面力挺，直言：「只有我可以欺負丹丹！」
丹丹外型遭惡意批評 坦言自知卻仍熱愛舞台
在留言區中，有網友直接以「腿和手臂粗」、「身材條件差」等語句批評丹丹，甚至進一步質疑她在啦啦隊中的位置引發輿論譁然，相關言論不僅針對外型，也帶有貶低丹丹意味，使事件迅速發酵，面對這樣的攻擊，不少網友也跳出來替丹丹抱不平，認為批評已經過度。
對於外界批評，丹丹隨後親自在社群發文回應，語氣坦率直白，她表示自己其實很清楚外型條件：「我也是知道我很壯，我又矮又胖！」並非對批評毫無自覺，但她強調自己仍然熱愛這份工作，只要還有機會站上舞台就會持續努力，她也反問外界：「你以為我不想要有大長腿嗎？」一句話道出心聲。
對此，韓籍啦啦隊女神李雅英也親上火線聲援好友，直言：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，妳本來的樣子就是最棒的！我很尊敬妳對生活的態度，妳總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作！最帥的丹丹我愛妳喔！」
曾因負評多次崩潰落淚 感謝支持者持續前進
丹丹進一步透露，類似的言論其實早已習以為常，但這並不代表不會受傷，她坦言過去曾多次因負評崩潰落淚，甚至懷疑自己，因此心理壓力相當沉重，但丹丹也提到自己面對這些惡意攻擊，不禁思考對方究竟能從中得到什麼，並呼籲外界在發言時能多一分同理與尊重。
儘管遭遇批評，丹丹仍選擇以正面態度面對，她感謝支持她的粉絲為其發聲，並表示會繼續努力撐過輿論壓力，最後丹丹也在文中呼籲：「這世界很美好，多看看美麗的事物。」希望大家能將注意力放在更有意義的事情上。
丹丹全文
嗯～其實我也是知道我很壯
我又矮又胖
但我愛我的工作
只要公司願意給我機會
我就會努力的出現在你們面前
大家的喜好本來就不同
你以為我不想要有大長腿嗎
這樣的言論於我
已經見怪不怪
我已經對自己講過無數次了
甚至說的更難聽
那一次不是爆哭不是懷疑自己
但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？
不知道
但謝謝愛我的你們
謝謝你們為我挺身而出
輿論壓力撐過就是過了
撐不過的話⋯可能不小心就上了社會新聞
很多話可以不要這麼輕易說出口
這世界很美好
多看看美麗的事物
懂得感恩
朝著想成為的人前進
生命中很多值得關注的事情
當然想要這麼重視我的腿庫也不是不可以啦
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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對於外界批評，丹丹隨後親自在社群發文回應，語氣坦率直白，她表示自己其實很清楚外型條件：「我也是知道我很壯，我又矮又胖！」並非對批評毫無自覺，但她強調自己仍然熱愛這份工作，只要還有機會站上舞台就會持續努力，她也反問外界：「你以為我不想要有大長腿嗎？」一句話道出心聲。
對此，韓籍啦啦隊女神李雅英也親上火線聲援好友，直言：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！不管別人說什麼，妳本來的樣子就是最棒的！我很尊敬妳對生活的態度，妳總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作！最帥的丹丹我愛妳喔！」
丹丹進一步透露，類似的言論其實早已習以為常，但這並不代表不會受傷，她坦言過去曾多次因負評崩潰落淚，甚至懷疑自己，因此心理壓力相當沉重，但丹丹也提到自己面對這些惡意攻擊，不禁思考對方究竟能從中得到什麼，並呼籲外界在發言時能多一分同理與尊重。
儘管遭遇批評，丹丹仍選擇以正面態度面對，她感謝支持她的粉絲為其發聲，並表示會繼續努力撐過輿論壓力，最後丹丹也在文中呼籲：「這世界很美好，多看看美麗的事物。」希望大家能將注意力放在更有意義的事情上。
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嗯～其實我也是知道我很壯
我又矮又胖
但我愛我的工作
只要公司願意給我機會
我就會努力的出現在你們面前
大家的喜好本來就不同
你以為我不想要有大長腿嗎
這樣的言論於我
已經見怪不怪
我已經對自己講過無數次了
甚至說的更難聽
那一次不是爆哭不是懷疑自己
但對於出言不遜的人可以獲得什麼呢？
不知道
但謝謝愛我的你們
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懂得感恩
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