我是廣告 請繼續往下閱讀

▲已嫁為人婦的Lulu（右）曾與張瑞夫（左）交往。（圖／翻攝自張瑞夫IG@reefchang）

女性友人陪同 互動自然未見曖昧

與Lulu舊情成話題 分手三年仍受關注

Lulu黃路梓茵前男友、「萬秀洗衣店」第三代接班人、現為主持人與自媒體創作者的張瑞夫，近年跨足演藝圈表現活躍，除了節目主持外，還曾參與台語八點檔《百味人生》演出，近日他被週刊直擊與一名女子現身台北市迪化街知名的霞海城隍廟，並全程神情專注、雙手合十參拜，引發外界關注。該廟以月老靈驗聞名，不少單身男女會前往祈求姻緣，因此也讓人聯想，張瑞夫此行是否與感情有關。曾與年初完婚的Lulu交往過的藝人張瑞夫，日前被《CTWANT》直擊前往霞海城隍廟拜月老，當天下午約4點半張瑞夫與一名女性友人一同現身廟內，他點燃香火後將隨身物品交給對方，隨即獨自進行參拜與祈願儀式，過程中神情專注，甚至低聲向神明許願。結束後再與該名女性會合，一同步行離開並前往台北車站搭乘高鐵南下，不過從2人互動來看，氣氛自然但未見親密舉動，較像工作夥伴關係。當天下午約4點半左右完成參拜後，張瑞夫與女性友人一同步行前往台北車站，並於5點多進入高鐵站準備南下，據了解他當時才剛出席台北市藝文推廣處舉辦的《請戲－布袋戲一條街》特展開幕活動，顯示當天行程安排相當緊湊，從公開行程來看，拜廟似乎是在工作空檔進行，也讓人好奇他是否在忙碌之餘，特地抽空為自身運勢或感情祈福。張瑞夫過去與藝人Lulu的一段戀情曾備受關注，2人於2021年被拍到約會後戀情曝光，期間多次被捕捉甜蜜互動，感情一度穩定，然而這段關係最終未能走到最後，2024年傳出已低調分手，結束近3年戀情。如今Lulu已步入婚姻，感情生活穩定，而張瑞夫則維持單身狀態，感情動向依舊是外界關注焦點。張瑞夫過去受訪時曾坦言希望能早日成家，甚至曾預想自己在28歲就會結婚，但隨著時間推移，如今已36歲仍未踏入婚姻，也讓他對未來有不同體悟，霞海城隍廟不僅供奉月老，也有城隍爺、城隍夫人等神祇，涵蓋姻緣、事業與平安等多方面祈福功能。雖然無法確定他此次參拜的具體願望，但在知名姻緣聖地現身，仍讓外界對其感情發展產生諸多聯想。