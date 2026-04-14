我是廣告 請繼續往下閱讀

在強調保護球員、頻繁實施「輪休」的現代美國職棒大聯盟（Major League Baseball）中，亞特蘭大勇士隊的一壘手歐森（Matt Olson）正以異次元般的意志力書寫歷史。根據大聯盟官網報導，歐森的連續出賽紀錄已正式達到798場，追平傳奇名將福克斯（Nellie Fox）並列史上第11位，成為當代名副其實的「鋼鐵神獸」。歐森的這段驚人旅程始於2021年5月2日，當時他從眼部傷勢中復歸後，便再也沒有缺席過任何一場比賽。截至本月13日勇士對戰守護者的比賽為止，紀錄正式來到798場。勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）對此高度評價：「他每天都帶著完美的準備來到球場。」報導指出，即便歐森偶爾面臨體調不適或輕微傷勢，他依然選擇踏上賽場。這段期間，歐森幾乎全程擔任先發，僅在2022年9月一次未排入先發名單，但他在比賽後半段仍上場防守，成功延續紀錄。歐森的紀錄在當今球界顯得格外珍貴。根據數據顯示，目前現役球員中，出賽數僅次於歐森的是巴爾的摩金鶯隊重砲阿隆索（Pete Alonso）的431場，兩者差距幾乎達一倍之多。在科學化管理的今日，能像歐森這樣維持五年「全勤」的選手已極為稀有。若紀錄持續推進，歐森有望在本賽季達成以下里程碑，預計超越約斯特（Eddie Yost）的829場，晉升史上第9位。有望超越傳奇球星穆休（Stan Musial）的895場，上升至第8位。若本季全勤，紀錄將達944場。根據預測，歐森若能維持健康並保持全勤，2028年初甚至有機會超越強打游擊手特哈達（Miguel Tejada）的1152場，躋身歷史前5名。面對這項被譽為「現代神獸級」的成就，歐森本人顯得相當淡然。他在接受《MLB.com》訪問時簡短表示：「我從來沒想過要挑戰什麼紀錄，我單純只是想上場打球，僅此而已。」