我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊在季後賽前傳出戰力告急的噩耗。根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）今日更新的傷病名單顯示，後場核心奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）**因傷勢恢復進度影響，確定將缺席季後賽首輪系列賽的大部分比賽。Shams在報導中明確指出，里夫斯的復健狀況雖然穩定，但短時間內仍無法達到高強度的比賽要求。他表示：「里夫斯將會缺席首輪系列賽的大部分賽事，他最早的復出時間，大概率會落在5月的第一週。」這意味著湖人隊必須在缺乏這名外線要角與組織核心的情況下，與充滿活力的休士頓火箭展開生死搏鬥。里夫斯的缺陣對湖人而言無疑是沉重打擊。作為球隊進攻端的「瑞士刀」，他不僅具備優異的持球破壞力，更是球隊關鍵時刻最值得信賴的射手之一。在面對火箭隊年輕且極具侵略性的後場防線時，湖人將失去一個重要的持球發動點與外線火力支撐。而火箭隊本季引以為傲的「年輕鋒線群」將更有機會利用湖人輪替陣容的深度缺口，發動快速攻守轉換，進一步撕裂紫金大軍的防線。如查拉尼亞所言：「現在湖人在首輪面對火箭時，任務會變得非常艱巨。」在唐西奇歸期未定、里夫斯又確定缺席首輪大部分賽事的雙重打擊下，湖人41歲老將詹姆斯（LeBron James）必須承擔更多責任。此外，總教練在首輪系列賽的調度智慧將面臨極大考驗，如何在受限的兵源中排兵布陣，壓制住火箭隊的速度與衝擊力，將是湖人能否挺進第二輪、等待里夫斯回歸的關鍵。