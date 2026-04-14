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▲樂天女神孟潔傳出點頭同意馮晨軒求婚。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

展場女神起家 跌倒意外反成出道關鍵

▲孟潔在棒球國家賽事無役不與，2019、2024、2026年都被選為CT Amaze成員。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

加入樂天女孩翻紅 《全明星》再推人氣高峰

戀情與商演風波連環爆 形象一度受衝擊

感情修成正果迎新階段 從跌倒到站穩舞台

35歲樂天女孩人氣成員孟潔（林孟潔）今（14）日傳出喜訊，據傳她已經在杜拜接受男友馮晨軒浪漫求婚，正式點頭答應邁入人生新階段，消息一出立刻掀起粉絲熱議。從球場邊應援女神到即將升格人妻，事實上她一路走來並非一帆風順，從展場模特兒出身到啦啦隊爆紅，再歷經戀情與私接商演風波，《NOWNEWS今日新聞》整理她出道以來的經歷，跟著讀者一同認識這位「娃娃臉」啦啦隊女神。孟潔1991年生，早年以展場Show Girl身分活動，憑藉甜美外型與靈動眼神累積不少人氣，她也曾加入《蘋果日報》與壹傳媒打造的女團「Today's Angels」，逐步接觸演藝圈，不過她真正被看見的契機，卻來自一次徵選會上的意外。孟潔曾透露自己在徵選會舞台上不慎跌倒卻沒有中斷表演，而是順勢完成動作並繼續演出，這段臨場反應讓評審印象深刻，她也曾笑說或許正是這個「跌倒後再站起來」的瞬間，成為自己被記住的關鍵，這樣的經歷也某種程度預示了她後來面對壓力與挑戰的態度。2015年孟潔曾在徵選中脫穎而出，但因工作安排未能立即加入啦啦隊，直到2018年才正式成為樂天女孩一員，進入職棒應援舞台後她逐漸在球迷圈打開知名度，之後也加入桃園璞園領航猿Pilots Crew，橫跨棒球與籃球應援，曝光持續提升。2020年孟潔參與《全明星運動會》，擔任藍隊經理，憑藉真實不做作的反應與投入態度，成功吸引大量觀眾關注，人氣再度攀升，事實上私下的孟潔也熱愛運動，從桌球、羽球到自由潛水，即使不擅長游泳仍勇於挑戰，這種從零開始的過程，也讓她更貼近一般觀眾的生活感。不過，隨著知名度提升，孟潔的私生活也多次成為焦點，2021年她曾被拍到與經紀人史丹利（陳元凱）街頭爭執，互動親密引發戀情揣測，之後2人關係逐漸淡出公眾視野，2024年她又捲入樂天女孩私接商演爭議事件，與多名成員一同被列為關係人接受調查。事件曝光後，孟潔第一時間透過社群發聲，強調自己沒有做虧心事，並相信司法會還她清白，案件歷時調查後最終獲不起訴，風波才逐漸平息，雖然這段期間對形象造成影響，但她仍持續出席活動與應援工作，逐步穩住事業節奏。如今，孟潔在杜拜點頭接受馮晨軒求婚，感情正式邁入新階段，也讓外界看見她在歷經起伏後的轉變，從展場模特兒到啦啦隊女神，再到綜藝節目累積人氣，她的演藝之路並非一路順遂，而是透過一次次機會與挑戰逐步累積。從當年在舞台上跌倒卻堅持完成表演，到如今在人生重要時刻做出選擇，孟潔的故事某種程度也呼應她一路以來的核心精神，即使遇到不順也要站起來繼續往前。而外界也將關注孟潔決定結婚後，未來是否還會繼續在樂天桃猿擔任啦啦隊。