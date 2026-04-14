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▲金州勇士隊老將巴特勒（Jimmy Butler III）今日更新了個人社群平台，發布了一則極具個人風格的動態。他在文中煞有其事地寫道：「我已被列為週三對陣快艇比賽的『出戰成疑』（Doubtful），請大家持續關注後續更新。」（圖／取自IG）

▲金州勇士隊老將巴特勒（Jimmy Butler III）不僅配上了調皮的表情符號，還特別標記（@）了 ESPN 知名記者查拉尼亞（Shams Charania），彷彿在挑釁這位總是掌握第一手傷情資訊的「大神」（圖／取自IG）

金州勇士即將在台灣時間週四（16）日迎來與快艇的生死附加賽，正當全城緊盯主力傷情之際，因傷缺陣的明星前鋒「士官長」吉米·巴特勒（Jimmy Butler III）再次展現他幽默的一面，在社群媒體上投下一顆「震撼彈」，宣布自己已從傷兵名單改列出戰成疑，引起球迷熱烈討論。巴特勒今日更新了個人社群平台，發布了一則極具個人風格的動態。他在文中煞有其事地寫道：有趣的是，巴特勒不僅配上了調皮的表情符號，還特別標記（@）了 ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania），彷彿在調侃這位總是掌握第一手傷情資訊的「大神」。這種「自己宣布傷情」的搞怪行為，瞬間緩解了勇士隊賽前的緊張氣氛。儘管巴特勒在文中自稱「出戰成疑」，但根據勇士球團早前的官方報告，巴特勒因遭遇，基本上已確定全賽季報銷。以目前的醫學進度與復健週期來看，要在週四的附加賽回歸幾乎是不可能的任務。外界普遍認為，這只是巴特勒典型的心理戰或是純粹的幽默玩笑，旨在展現他即便無法上場，依然與球隊並肩作戰的態度。即便如此，對於低氣壓的勇士球迷來說，看到「士官長」還能如此活潑地調侃名記，也代表他的復原心態非常積極。