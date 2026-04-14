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▲樂天女神孟潔（如圖）傳出今年2月在杜拜點頭同意馮晨軒求婚。（圖／翻攝自孟潔IG@mengj215）

馮晨軒選秀節目出道 「餅乾」打開知名度

▲馮晨軒過去參加《超級模王大道》出道。（圖／翻攝自馮晨軒IG@cookiefeng1025）

改名重新出發 轉型創作歌手打造新定位

與孟潔合作擦出火花 戀情低調卻早有端倪

杜拜求婚成功成關鍵轉折 戀情正式邁入新階段

樂天女孩成員孟潔近日傳出感情喜訊，與藝人馮晨軒在杜拜浪漫求婚成功，讓這位原本相對低調的男歌手瞬間成為話題人物。對不少觀眾來說，「馮晨軒」這個名字或許還不算熟悉，但其實他早年以藝名「餅乾」活躍於演藝圈，從選秀節目出道逐步轉型為創作歌手與演員，如今隨著戀情曝光與求婚成功，也讓外界開始關注他的背景與發展歷程。馮晨軒早期以藝名「餅乾」闖蕩演藝圈，從選秀節目《超級模王大道》出道，憑藉模仿與表演能力累積一定曝光度，也逐漸打開知名度，不同於典型偶像路線，他的發展較偏向綜藝與多元表演，靠著親和力與舞台表現逐步在圈內站穩腳步。除了綜藝節目外，馮晨軒也參與戲劇演出，曾與王牧語合作東森迷你劇《額外旅程》，在戲劇領域累積經驗，這段時期的馮晨軒雖然尚未成為主流一線藝人，但已具備一定的表演實力與圈內人脈，也為後續轉型鋪路。邁入而立之年後，馮晨軒選擇以本名重新出發，正式告別「餅乾」的過往形象轉型為創作歌手，2024年被他定義為「重新開始的一年」，推出單曲〈太極〉、〈不想要了〉等作品，試圖建立更成熟的音樂風格與個人定位。馮晨軒也曾分享〈不想要了〉的創作靈感，來自過去一段讓他感到疲憊的戀情，對方生活作息與自己差異極大，最終選擇放手將情感轉化為音樂，這樣的創作背景也讓外界逐漸看見馮晨軒不只是想要當搞笑或綜藝型藝人，而是具備情感表達能力的音樂人。馮晨軒與孟潔的關係，其實早在工作合作時期就埋下伏筆，2025年孟潔推出單曲〈可不可以只對我好〉時便找來馮晨軒量身打造，雙方因合作互動頻繁，社群上的留言與互動也被粉絲察覺異常。之後馮晨軒與孟潔被媒體直擊私下約會，不僅十指緊扣、互動親密，甚至被拍到一同返家、共同出入生活場域，戀情幾乎浮上檯面，不過當時雙方對外仍維持低調態度，僅以「正常交友」回應，顯示對這段關係相當謹慎經營。直到近期馮晨軒被爆出在杜拜精心策劃求婚，才讓這段戀情迎來重大轉折，據悉他在農曆年後安排海外行程，並在旅途中準備驚喜橋段，成功讓孟潔點頭答應。整個過程保密到家，僅少數親友知情，但消息仍在演藝圈內迅速傳開。從選秀節目出道的「餅乾」，到轉型創作歌手的馮晨軒，再到如今成為話題焦點的求婚男主角，隨著他與孟潔關係正式進入人生新階段，未來無論在音樂或話題聲量上，勢必都將受到更多關注。