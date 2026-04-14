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▲休假警不動聲色一路尾隨嫌犯進入網咖，通報支援警力到場甕中捉鱉。（圖／警方提供）

台北市內湖區近期發生多起車內財物失竊案，內湖分局港墘派出所員警日前休假搭乘捷運，行經忠孝敦化站時，發現身旁一名男子的特徵與警方鎖定的竊盜慣犯相符。員警隨即不動聲色尾隨對方進入附近網咖，經確認現場環境單純後，立刻通報線上警力前往支援，最終合力在網咖內將該名嫌犯當場逮捕。警方調查，港墘派出所在近兩個月內接獲多起報案，民眾指稱停在路邊的車輛遭人闖入，車內現金不翼而飛。專案人員調閱數十支監視器追查，發現該名嫌犯犯案後會沿路變裝，並刻意徒步製造斷點，企圖躲避警方追緝。由於承辦員警在調閱影像時已熟記其特徵，休假外出搭車時一眼便認出涉案嫌犯並順利逮人，最終在網咖內將嫌犯逮捕到案，全案訊後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。對此，內湖分局呼籲車內儘量不要放置現金等貴重物品，並應小心防盜，另民眾如發現有不法犯罪或可疑人、事時，應即時通報110或請求警方協助，透過警民合作才能更有效維護治安，內湖分局亦將持續加強防制轄內各項犯罪發生，以維治安平穩。