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▲孟潔2018年開始成為啦啦隊女孩，出道至今已8年。（圖／孟潔IG@mengj215）

▲馮晨軒（右）傳出在杜拜向孟潔（左）求婚成功的好消息。（圖／孟潔IG@mengj215、馮晨軒IG@cookiefeng1025）

啦啦隊「樂天女孩」人氣成員孟潔今（14）日傳出被男友馮晨軒求婚成功的好消息，回顧孟潔出道8年經歷的風雨，她曾和經紀人史丹利（陳元凱）交往，意外捲入對方私接商演的爭議。後來有啦啦隊女孩遭影射被富商包養，孟潔也無辜躺槍，所幸現在已走出陰霾，事業和愛情都越來越穩定了。35歲的孟潔在2018年出道，甜美可愛的外型讓她人氣居高不下，加上又曾出任《全明星運動會》1到3季的藍隊經理，還和比利傳過緋聞，也因此孟潔的感情動向一直備受關注。結果2024年史丹利被起訴和樂天桃猿隊前領隊浦韋青私接商演，導致孟潔和其他樂天女孩，包含陳伊、李恩菲、林穎樂等人都列入被告。當時孟潔曾於IG發聲解釋，「我沒有做任何虧心事，相信司法會還我清白，謝謝大家的支持與鼓勵。」最後調查結果出爐，孟潔果然獲得不起訴，但她與史丹利的戀情似乎也自此畫下句點，雙方再無瓜葛。去年5月時，孟潔則捲入一場包養影射風波。當時律師李怡貞在節目《11點熱吵店》爆料，一名現役啦啦隊女孩介入富商婚姻，甚至懷孕流產，身分線索是樂天女孩，孟潔因此被猜是當事人。她那時無奈回應：「到底關我什麼事，這件事跟我一點關係都沒有」，只能說無端被牽連的她相當倒楣。至於孟潔和馮晨軒的戀情則是在去年11月曝光的，。想不到如今才過了約半年時間，兩人就傳出喜訊，馮晨軒被爆在杜拜旅遊期間向孟潔求婚成功，好消息已在圈內傳開。《NOWNEWS今日新聞》今日也已傳訊求證雙方，但至截稿前尚未獲得回應。